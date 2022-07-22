Önce oturduğu binaya tehditler yazdı! Sonra diri diri yaktı

"PEK ÇOK KEZ TEHDİT EDİLDİM"

11 yaşında otistik bir oğlu olan Luz Raquel Padilla, engelli ailelerin birbirine destek olduğu "Yo cuido México" (Meksika'yı Koruyorum) grubunun da bir üyesiydi. Grup, oğlunun seslerinden rahatsız olduğunu dile getiren bir komşu tarafından Padilla'nın çok kez tehdit edildiğini aktardı.

35 yaşındaki Padilla, komşularından biri hakkında birlikte yaşama sorunları nedeniyle karakola şikayette bulundu ve soruşturma başlatıldı. Savcılık da zarar vermekle tehdit eden bir komşuyu Padilla'nın çok defa şikayet ettiğini doğruladı.