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Önce oturduğu binaya tehditler yazdı! Sonra diri diri yaktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.07.2022 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022
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Önce oturduğu binaya tehditler yazdı! Sonra diri diri yaktı

Dünya 16 Temmuz günü kan donduran saldırıyla sarsıldı. Önce bayıltılıp sonra bir parkta canlı canlı yakılan 35 yaşındaki talihsiz kadın yaşamını yitirdi. Cinayetin nedeni de tam manasıyla dehşete düşürdü.

35 yaşındaki kadın talihsiz, 17 Mayıs tarihinde oturduğu binanım duvarına sprey boyayla yazılmış olan tehditkar duvar yazısını, sosyal medya hesabından paylaştı. Duvar yazısı ciddi anlamda tüyler ürperten cinstendi ve şu ifadeler yer alıyordu:

"Seni diri diri yakacağım. Öleceksin!"

11 YAŞINDA OTİSTİK BİR OĞLU VARDI

Korku içinde yaşayan kadın, paylaşımına şu notu düştü:

"Bana ya da aileme bir şey olacağı korkusuyla daha ne kadar yaşamak zorundayım? Diğer yandan zarar vermekle tehdit eden kişi ise daha çok zarar verme potansiyeliyle özgür bir şekilde şehirde dolaşıyor."

"PEK ÇOK KEZ TEHDİT EDİLDİM"

11 yaşında otistik bir oğlu olan Luz Raquel Padilla, engelli ailelerin birbirine destek olduğu "Yo cuido México" (Meksika'yı Koruyorum) grubunun da bir üyesiydi. Grup, oğlunun seslerinden rahatsız olduğunu dile getiren bir komşu tarafından Padilla'nın çok kez tehdit edildiğini aktardı.

35 yaşındaki Padilla, komşularından biri hakkında birlikte yaşama sorunları nedeniyle karakola şikayette bulundu ve soruşturma başlatıldı. Savcılık da zarar vermekle tehdit eden bir komşuyu Padilla'nın çok defa şikayet ettiğini doğruladı.

ALKOLLE ISLATIP ATEŞE VERDİLER

Engelli oğlunun maruz kaldığı tacizi dile getiren anne, 16 Temmuz'da Zapopan şehrinde vahşice saldırıya uğradı. Saldırganlar kadını alkolle ıslattıktan sonra vücudunu ateşe verdi. Görgü tanıkları, korkunç saldırıya karışan dört erkek ve bir kadın gördüklerini ve ardından saldırganların olay yerinden kaçtığını söyledi.

Savcı Méndez, söz konusu komşunun emniyete kendi rızasıyla geldiğini ancak komşuyu suçlamak için ellerinde yeterli kanıt olmadığını aktardı. Ancak Méndez, bir tanığın Padilla'ya zarar veren dört kişi arasında bu komşunun olduğunu doğruladığını belirtti.

Meksika'da yayınlanan Proceso gazetesi, saldırganlardan birinin Padilla'nın eski eşi olduğunu bildirdi. Anneye yakın kaynaklar ise, saldırının engelli oğlunun çıkardığı seslerden şikayet eden kızgın komşu tarafından gerçekleştirildiğine inanıyor.

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