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Son dakika: Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı: 5'i çocuk 7 sivil öldü! Çok sayıda yaralı var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.07.2022 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022
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Son dakika: Rusya’dan İdlib’e hava saldırısı: 5’i çocuk 7 sivil öldü! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberine göre Rusya'ya ait savaş uçağının, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Hristiyanların yaşadığı Yakubiye ve Cudeyde köylerine düzenlediği hava saldırısı sonucu 5'i çocuk 7 sivil öldü, 13 sivil yaralandı.

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