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Türkiye ve İran’dan ortak bildiri

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.07.2022 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022
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Türkiye ve İran’dan ortak bildiri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin eş başkanlığında gerçekleştirilen 7. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı sonrası yayınlanan ortak bildiride, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine ve ulusal egemenliğine olan bağlılık vurgulanırken, Suriye halkının acılarını hafifletmenin tek yolunun siyasi bir çözümden geçtiğini vurgulandı" denildi.

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