Beyaz Saray: Başkan Erdoğan’ın çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz

"SAYIN ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Kirby, Ukrayna tahılının uluslararası pazarlara ulaştırılmasıyla ilgili görüşmelerin sonuç vermesi konusunda umutlu olduklarını belirterek, "Tabii ki Sayın Erdoğan'ın liderliğini memnuniyetle karşılıyoruz. Başkan (Joe Biden) da bu konuda kendisine teşekkür etti. Erdoğan, tahılın çıkarılması için müzakere edilmiş bir sonuç için çalışıyor." diye konuştu.