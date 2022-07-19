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Beyaz Saray: Başkan Erdoğan'ın çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.07.2022 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022
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Beyaz Saray: Başkan Erdoğan’ın çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz

ABD Başkanı Joe Biden'ın Başkan Erdoğan'da teşekkür ettiği bildirilen Beyaz Saray açıklamasında Ukrayna tahılının çıkarılması için yapılan müzakerelerden sonuç alınacağı umudu dile getirildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby imzalı mesajda, "Başkan Erdoğan'ın çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerine yer verildi. Öte yandan İran'daki yüz yüze görüşmesi esnasında Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkan Erdoğan'a Karadeniz üzerinden tahıl ihracatı ve gıda problemleri konusunda arabuluculuk çabalarından dolayı teşekkür etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, günlük basın toplantısında ABD'nin dış politikasını değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye, İran ve Rusya arasında bugün İran'da yapılan görüşmelerin sorulması üzerine Kirby, "Bu toplantı hakkında yorumu bu ülkelere bırakıyorum. Ajandada ne vardı bilmiyorum. Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında tahıl ihracatına yönelik devam eden görüşmelere önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

"SAYIN ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Kirby, Ukrayna tahılının uluslararası pazarlara ulaştırılmasıyla ilgili görüşmelerin sonuç vermesi konusunda umutlu olduklarını belirterek, "Tabii ki Sayın Erdoğan'ın liderliğini memnuniyetle karşılıyoruz. Başkan (Joe Biden) da bu konuda kendisine teşekkür etti. Erdoğan, tahılın çıkarılması için müzakere edilmiş bir sonuç için çalışıyor." diye konuştu.

Rusya'nın istediği zaman Ukrayna tahılına yönelik ambargosunu bitirebileceğini kaydeden Kirby, bu konuda yapılacak müzakerelerde Ukrayna'nın da taraf olması gerektiğini vurguladı.

PUTİN'DEN TEŞEKKÜR

Putin, Erdoğan ile Astana Üçlü Zirvesi kapsamında İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulunan Putin, Erdoğan ile yaklaşık bir yıldır yüz yüze görüşemediklerini ancak telefonla sık sık görüştüklerini söyledi.

Rus ve Türk meslektaşlarının sürekli temasta olduğunu belirten Putin, "İlişkilerimiz her şeye rağmen gelişiyor. İkili ticaret hacmi önemli ölçüde artıyor." dedi.

Astana formatı çerçevesinde görüşme imkanından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Putin, konuşacak pek çok konu olduğunu ifade etti.

Ukrayna'dan tahılın çıkarılması sorununa değinen Putin, "Arabuluculuk çabalarınız, gıda sorunları ve Karadeniz üzerinden tahıl ihracatı ile ilgili müzakereler için Türkiye'de platformu sağlamanızdan dolayı sizlere teşekkür ederim. Arabuluculuğunuz sayesinde ilerleme kaydettik. Tüm sorunlar henüz çözülmedi ancak ilerlemenin olması iyidir." diye konuştu.

Suriye meselesiyle ilgili de birçok konu bulunduğuna işaret eden Putin, Karabağ meselesinin de Rusya ve Türkiye'nin ilgi odağında olduğunu dile getirdi.

Putin, Rusya ile Türkiye arasında geleceğe yönelik önemli ikili büyük projelerin de geliştiğinin altını çizdi.

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