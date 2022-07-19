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ABD'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi! New York sular altında

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.07.2022
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ABD’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi! New York sular altında

ABD'nin New York kentinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle metro istasyonları göle döndü. Öte yandan bir aracın sel sularından mahsur kaldığı aktarıldı. Olumsuz hava şartları hava ulaşımını da aksattı.

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