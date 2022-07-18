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Sri Lanka'da OHAL ilan edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.07.2022
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Sri Lanka’da OHAL ilan edildi

Sri Lanka'da geçici devlet başkanı olarak atanan Başbakan Ranil Wickremesinghe, olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa 14 Temmuz'da elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermişti.

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