Müslüman şair Don Mattera vefat etti

DON MATTERA KİMDİR?

1935 yılında Johannesburg kentinde İtalyan ve yerli Xhosa halkı kökenli bir ailede dünyaya gelen Don Mattera, çocukluk yıllarından itibaren beyaz ırkçı apartheid rejiminin haksızlıklarına maruz kaldı.

Mattera, 1970'li yıllardan itibaren ırkçı apartheid rejimiyle mücadele saflarında yer aldı ve bu uğurda yıllarca yasaklamalar ve hapis cezalarıyla yüzleşti.

Güney Afrika edebiyatının önde gelen isimlerinden biri olan Mattera, 1970'te İslam'ı seçti.