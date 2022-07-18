Müslüman şair Don Mattera vefat etti
Güney Afrikalı Müslüman şair, yazar ve ırkçılık karşıtı siyasi aktivist Don Mattera 87 yaşında vefat etti. Mattera, çocukluk yaşlarından itibaren ülkesinde ırkçı apartheid rejiminin haksızlıklarına maruz kalmış ve 1970 yılında İslam'ı seçerek Müslüman olmuştu.
Mattera ailesinden yapılan açıklamada, Güney Afrika edebiyatının güçlü kalemlerinden biri olan ve "şefkatin sesi" olarak anılan Mattera'nın vefat ettiği duyuruldu.
Açıklamada, Mattera'nın cenazesinin, İslami kurallara uygun olarak Johannesburg'un Lenasia bölgesindeki bir Müslüman mezarlığına defnedileceği belirtildi.
DON MATTERA KİMDİR?
1935 yılında Johannesburg kentinde İtalyan ve yerli Xhosa halkı kökenli bir ailede dünyaya gelen Don Mattera, çocukluk yıllarından itibaren beyaz ırkçı apartheid rejiminin haksızlıklarına maruz kaldı.
Mattera, 1970'li yıllardan itibaren ırkçı apartheid rejimiyle mücadele saflarında yer aldı ve bu uğurda yıllarca yasaklamalar ve hapis cezalarıyla yüzleşti.
Güney Afrika edebiyatının önde gelen isimlerinden biri olan Mattera, 1970'te İslam'ı seçti.
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