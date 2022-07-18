Bu görüntüler Fransa’nın başkenti Paris’ten! Rekor sıcaklıkta ulaşım çilesi

EKREM İMAMOĞLU GÖNDERMESİ

Sosyal medyada bir kullanıcı Paris'te yaşanan ulaşım çilesini İstanbul'dakine benzeterek Ekrem İmamoğlu ile Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun buluşmasına gönderme yaptı.

Kullanıcı İmamoğlu ile Hidalgo'nun görüştüğü paylaşımı alıntılayıp, "Ruh ikizi de bizim başımızda." ifadelerine yer verdi.