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Bu görüntüler Fransa'nın başkenti Paris'ten! Rekor sıcaklıkta ulaşım çilesi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.07.2022 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022
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Bu görüntüler Fransa’nın başkenti Paris’ten! Rekor sıcaklıkta ulaşım çilesi

Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası bu hafta da etkisini artırdı. Fransa’nın güneyinde aşırı sıcakların etkili olmasının ardından başlayan orman yangınları devam ediyor. 6 gündür süren yangınlarda 10 bin 500 hektarlık alanın küle döndüğü belirtildi. Öte yandan rekor sıcaklıkların yaşandığı Fransa'da başkent Paris ve banliyöleri arasında yolcu taşıyan tren seferlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle yolcular uzun süre tünellerde beklemek zorunda kaldı. Banliyö trenlerinde klima bulunmaması yolcuların tepkisine neden oldu. İşte o görüntüler...

Fransa'nın başkenti Paris'te, Temmuz ayının ortasında yüksek sıcaklık rekoru kırıldı. Fransa meteoroloji ajansı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki bazı bölgelerde sıcaklığın 41 dereceye ve kuzeybatı bölgelerinde ise 35 dereceye yükseldiği belirtildi.

PARİS'TE ULAŞIM ÇİLESİ

Fransa basınındaki haberlere göre, bazı güzergahlardaki raylarda kimliği belirsiz kişilerin tespit edilmesi üzerine Paris ve banliyöleri arasında sefer yapan RER B ve RER D hatlarındaki tren seferlerinde ciddi aksamalar yaşandı.

DAKİKALARCA MAHSUR KALDILAR

Paris Nord - Chatelet les Halles istasyonu ile Orry-la-Ville - Coye, Paris Gare de Lyon, istasyonlarına yakın tünellerde yolcular uzun süre mahsur kaldı.

Dakikalarca tünellerde mahsur kalan yolcuların bir kısmı en yakındaki istasyonlara yürüyerek ulaşmaya çalıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise dar alanda kalabalığın yığıldığı, bazı yerlerde de yolcuların telefonlarının ışıklarını açarak tek sıra halinde ilerlemeye çalıştığı görülüyor.

Bazı yolcular Twitter'dan hatlardan sorumlu şirketlere tepki göstererek zararlarının tazmin edilmesi talebinde bulundu.

Öte yandan 15 bölgede aşırı sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm verilen ülkede, Le Parisien gazetesi, söz konusu hatlarda çalışan trenlerde klima bulunmadığını aktardı.

Trenlerde klima bulunmaması yolcuların tepkisine yol açtı.

EKREM İMAMOĞLU GÖNDERMESİ
Sosyal medyada bir kullanıcı Paris'te yaşanan ulaşım çilesini İstanbul'dakine benzeterek Ekrem İmamoğlu ile Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun buluşmasına gönderme yaptı.

Kullanıcı İmamoğlu ile Hidalgo'nun görüştüğü paylaşımı alıntılayıp, "Ruh ikizi de bizim başımızda." ifadelerine yer verdi.

Bir kullanıcı da, "Aynı bizim Ekrem'in İstanbul'u gibi" ifadeleriyle ulaşımda yakanan çileyi eleştirdi.

FRANSA'DAKİ ORMAN YANGINLARI 6'INCI GÜNÜNDE

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde aşırı sıcakların etkili olmasının ardından başlayan orman yangınları devam ediyor. Hafta sonu boyunca yangınla mücadelenin devam ettiği bölgede yaklaşık 3 bin hektarlık alanın daha yanması sonucu toplam 10 bin 500 hektar alan küle döndü.

EN AZ 4 BİN 100 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Landiras kasabasında yangınların başlamasından bu yana en az 4 bin 100 kişi tahliye edildi. Gironde bölgesi genelinde ise tahliye edilenlerin sayısının 12 bin 200'e ulaştığı belirtildi.


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