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TRT'nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz vefat etti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.07.2022 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022
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TRT’nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz vefat etti

TRT’nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz Muğla’nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti. Kardüz'ün yüzerken kalp krizi geçirdiği ve bu nedenle vefat ettiği öne sürüldü.

TRT'nin efsane spikerlerinden Aytaç Kardüz Bodrum tatili sırasında hayatını kaybetti.

"KALP KRİZİ GEÇİRDİ" İDDİASI

Yüzerken kalp krizi geçirdiği öne sürülen Kardüz, gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

YAŞLI BAKIM EVİNDE KALIYORDU

1943 Ankara doğumlu olan Kardüz, 10 yıldır Urla Darüşafaka Yaşlı Bakım Evi'nde kalıyordu.

ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Ölüm nedeni henüz bilinmeyen Kardüz'ün uzun yıllar yaşadığı Ankara'da toprağa verileceği ögrenildi.

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