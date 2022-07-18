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Haberler Dünya Haberleri AB: Türkiye'nin Karadeniz'deki tahıl koridoru çabaları bu hafta bir anlaşma getirebilir

AB: Türkiye'nin Karadeniz'deki tahıl koridoru çabaları bu hafta bir anlaşma getirebilir

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.07.2022
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AB: Türkiye’nin Karadeniz’deki tahıl koridoru çabaları bu hafta bir anlaşma getirebilir

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Bu hafta Odessa ve diğer limanlar üzerindeki blokajın kaldırılması için bir anlaşmaya varılacağını umuyorum." dedi.

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