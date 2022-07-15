Almanya’dan Moldova’ya 40 milyon euro’luk ’Ukrayna’ yardımı

"MOLDOVA ÇOK KRİTİK DURUMDA"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock bugün yaptığı açıklamada, "Moldova çok kritik bir durumda. Bu ülke, Ukrayna'dan gelen sığınmacılara yardım etmek için mümkün olan her şeyi yaptı" dedi.