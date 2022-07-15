Almanya'dan Moldova'ya 40 milyon euro'luk 'Ukrayna' yardımı
DÜNYA İHA
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın işgal saldırıları nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı sığınmacılara kapılarını açan Moldova'ya 40 milyon euro destek verileceğini açıkladı.
"MOLDOVA ÇOK KRİTİK DURUMDA"
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock bugün yaptığı açıklamada, "Moldova çok kritik bir durumda. Bu ülke, Ukrayna'dan gelen sığınmacılara yardım etmek için mümkün olan her şeyi yaptı" dedi.
"40 MİLYON EURO DESTEK SAĞLANACAK"
Bakan Baerbock konuşmasında, Almanya Dışişleri ve Kalkınma Bakanlığı'nın Moldova'nın yenilenebilir enerji kaynakları geliştirmesine yardımcı olmak için 40 milyon euro destek sağlayacağını belirterek, alınan destek kararının Almanya Parlamentosu Bütçe Komitesi tarafından onaylanması gerektiğini de sözlerine ekledi.
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