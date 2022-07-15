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Almanya'dan Moldova'ya 40 milyon euro'luk 'Ukrayna' yardımı

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 15.07.2022 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022
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Almanya’dan Moldova’ya 40 milyon euro’luk ’Ukrayna’ yardımı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın işgal saldırıları nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı sığınmacılara kapılarını açan Moldova'ya 40 milyon euro destek verileceğini açıkladı.

Almanya, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle ülkesinde 70 binden fazla Ukraynalı sığınmacıya ev sahipliği yapan Moldova için bütçe desteği kararı açıkladı.

"MOLDOVA ÇOK KRİTİK DURUMDA"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock bugün yaptığı açıklamada, "Moldova çok kritik bir durumda. Bu ülke, Ukrayna'dan gelen sığınmacılara yardım etmek için mümkün olan her şeyi yaptı" dedi.

"40 MİLYON EURO DESTEK SAĞLANACAK"

Bakan Baerbock konuşmasında, Almanya Dışişleri ve Kalkınma Bakanlığı'nın Moldova'nın yenilenebilir enerji kaynakları geliştirmesine yardımcı olmak için 40 milyon euro destek sağlayacağını belirterek, alınan destek kararının Almanya Parlamentosu Bütçe Komitesi tarafından onaylanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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