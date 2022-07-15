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Biden ile Selman'ın görüşmesinin detayları belli oldu: İkili ilişkiler güçlendirilecek

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 15.07.2022 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022
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Biden ile Selman’ın görüşmesinin detayları belli oldu: İkili ilişkiler güçlendirilecek

ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında, ülkenin Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüştü. İki lider, ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendirme konusunda mutabık kaldı. Biden ayrıca, Veliaht Prens Bin Selman ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre Kral Selman ile Biden, Cidde kentindeki Selam Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede, "ABD ve Suudi Arabistan arasındaki tarihi ilişkileri iki ülke ve halklarının çıkarına hizmet edecek çeşitli alanlarda güçlendirmenin yolları" masaya yatırıldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Musaid bin Muhammed el-Ayban'ın yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da görüşmede hazır bulundu.

BİR GÖRÜŞME DE VELİAHT PRENS İLE

Biden, ayrıca Veliaht Prens Bin Selman ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan'a ait El-İhbariyye televizyon kanalına göre, iki ülke arasında bazı anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan'ı kapsayan bölge ziyaretinin son durağı olan Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gelmişti. Biden, Riyad yönetiminin hava sahasını İsrail'e açma kararının ardından Tel Aviv'den doğrudan Suudi Arabistan'a gelen ilk ABD Başkanı oldu.

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