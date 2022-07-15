Biden ile Selman’ın görüşmesinin detayları belli oldu: İkili ilişkiler güçlendirilecek

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre Kral Selman ile Biden, Cidde kentindeki Selam Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede, "ABD ve Suudi Arabistan arasındaki tarihi ilişkileri iki ülke ve halklarının çıkarına hizmet edecek çeşitli alanlarda güçlendirmenin yolları" masaya yatırıldı.