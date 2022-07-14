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Trump geri dönüyor: 2024'te kesin olarak adayım

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 14.07.2022 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022
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Trump geri dönüyor: 2024’te kesin olarak adayım

ABD'nin bir önceki başkanı Donald Trump, 2024 yılında yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını duyurdu. Adaylığı konusunda herhangi bir sıkıntının olmadığını ifade eden Trump, "Asıl büyük karar, bunu ne zaman duyuracağım." diye konuştu.

ABD Eski Başkanı Donald Trump, New York Magazine dergisine verdiği röportajda, 2024 başkanlık seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"KARARIMI ÇOKTAN VERDİM"

Tekrar başkanlık yarışına girdiğinde kazanacağına inandığını belirten Trump, 2024 seçiminde aday olup olmayacağına ilişkin "Ben bu konudaki kararımı çoktan verdim, bu konuda artık bir sıkıntı yok." ifadesini kullandı.

"BENİ BEKLEYEN BÜYÜK KARAR NE ZAMAN DUYURACAĞIM"

Trump, kararının ne olduğunu söylemezken, kasımda yapılacak Kongre ara seçimlerine işaret ederek "Şu anda beni bekleyen büyük karar, bu duyuruyu seçimden önce mi yoksa sonra mı yapacağım." dedi.

WASHİNGTON POST: TRUMP KARARINI EYLÜLDE AÇIKLAYACAK

Öte yandan Washington Post gazetesi Trump'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın eylül ayında adaylığını duyuracağını yazdı.

Trump'a yakın danışmanlar, "Yüzde 70 ihtimalle Trump ara seçimlerden önce bu kararını duyuracak." ifadesini kullandı ancak Trump'ın eylülden önce bu kararını duyurma ihtimali olduğunu da kaydetti.

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