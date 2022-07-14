Trump geri dönüyor: 2024'te kesin olarak adayım
ABD'nin bir önceki başkanı Donald Trump, 2024 yılında yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını duyurdu. Adaylığı konusunda herhangi bir sıkıntının olmadığını ifade eden Trump, "Asıl büyük karar, bunu ne zaman duyuracağım." diye konuştu.
ABD Eski Başkanı Donald Trump, New York Magazine dergisine verdiği röportajda, 2024 başkanlık seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"KARARIMI ÇOKTAN VERDİM"
Tekrar başkanlık yarışına girdiğinde kazanacağına inandığını belirten Trump, 2024 seçiminde aday olup olmayacağına ilişkin "Ben bu konudaki kararımı çoktan verdim, bu konuda artık bir sıkıntı yok." ifadesini kullandı.
"BENİ BEKLEYEN BÜYÜK KARAR NE ZAMAN DUYURACAĞIM"
Trump, kararının ne olduğunu söylemezken, kasımda yapılacak Kongre ara seçimlerine işaret ederek "Şu anda beni bekleyen büyük karar, bu duyuruyu seçimden önce mi yoksa sonra mı yapacağım." dedi.
WASHİNGTON POST: TRUMP KARARINI EYLÜLDE AÇIKLAYACAK
Öte yandan Washington Post gazetesi Trump'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın eylül ayında adaylığını duyuracağını yazdı.
Trump'a yakın danışmanlar, "Yüzde 70 ihtimalle Trump ara seçimlerden önce bu kararını duyuracak." ifadesini kullandı ancak Trump'ın eylülden önce bu kararını duyurma ihtimali olduğunu da kaydetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?
- Bankalardan bayram ettirecek hamle! Minimum 5 bin TL ödenecek! SSK, Bağkur ile en düşük emekli maaşı...
- Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2022 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ayın kaçında yatar? Ödeme takvimi...
- 15 Temmuz'da bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar çalışıyor mu? Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank çalışma saatleri...
- %41 zam geldi! 5,10,15,20 yıl çalışan için ayrı hesap, 15.371 TL oldu! Brüt maaş ile 30 günlük giydirilmiş ücret...
- Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? Ödeme takvimi...
- DGS sonuçları bugün, erken açıklanır mı? 2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Twitter çöktü mü, neden yüklenmiyor? 14 Temmuz Twitter ne zaman düzelecek, sorun ne? Tweetler şu anda yüklenmiyor hatası...
- TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa konut başvuruları başladı mı? İşte tarihler ve şartları...
- Benzin ve motorin fiyatları son dakika: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 14 Temmuz akaryakıt fiyatları güncel liste...
- Temmuz zammı enflasyon farkları ne zaman ödenecek? 4C emekli, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı yattı mı? Tahsis numarası...
- YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA: Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? YKS sınav sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?