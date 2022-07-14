Trump geri dönüyor: 2024’te kesin olarak adayım

"BENİ BEKLEYEN BÜYÜK KARAR NE ZAMAN DUYURACAĞIM"

Trump, kararının ne olduğunu söylemezken, kasımda yapılacak Kongre ara seçimlerine işaret ederek "Şu anda beni bekleyen büyük karar, bu duyuruyu seçimden önce mi yoksa sonra mı yapacağım." dedi.