FETÖ savunucusu Dr. Mehmet Öz'e şok! Trump'ın mitinginde yuhalandı
ABD'nin Pennyslvania eyaletinden senatör adayı olan ve FETÖ elebaşı Gülen'i savunan Dr. Mehmet Öz, geçtiğimiz günlerde katıldığı Trump mitinginde yuhalandı. Hem isminin geçtiği sırada hem de sahneye çıktığı sırada tepkileri çeken Mehmet Öz'le ilgili pek çok miting katılımcısı yaşadığı rahatsızlığı dile getirdi.
Söylemleriyle gündemden düşmeyen ve ABD'nin Pennyslvania eyaletinden senatör adayı olan Dr. Mehmet Öz, tartışma yaratmaya devam ediyor. Mehmet Öz'ün açıklamasından sonra ülkedeki Cumhuryietçiler arasında karışıklık yaşandı.
DURMAKSIZIN YUHALANDI
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğini aldığı bilinen Öz, önceki gün Trump mitingindeydi. Dr. Öz bazı miting katılımcıları tarafından yuhalanadı.
ABD MEDYASINDA YER BULDU
ABD medyasından alınan bilgere göre Dr. Öz isminin geçtiği bazı yerlerde katılımcılar ismi duyunca tepki gösterdi. ABD merkezli Business Insider "Ünlü doktor Mehmet Öz'ün adı tanıtımda 2 kere geçti ve her defasında bu isim yuhalamalar ve ıslıklarla karşılandı" sözlerine yer verdi.
BİNLERCE KİŞİ VARDI
Haberde miting öncesinde de Dr. Öz'e güven duyulmadığına dikkat çekildi. Aynı zamanda yağmur altında düzenlenen miting sırasında Dr. Öz'ün önceden çekilmiş bir videosu yayınlanırken de binlerce kişi tarafından yuhalandığı söylendi.
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