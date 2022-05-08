FETÖ savunucusu Dr. Mehmet Öz’e şok! Trump’ın mitinginde yuhalandı

ALKIŞ VE ISLIKLAR EŞLİK ETTİ

Ayrıca Dr. Öz'ün sahneye çıkmasıyla bu alkış ve tepkilerin daha da arttığı ifade edildi. Bazı katılımcılar verdikleri röportajda Dr. Öz'ün aday olmasından duydukları rahatsızlığı da dile getirdi.