Ülkeden kaçan Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksaı e-mail ile istifa etti

KABUL EDİLİP EDİLMEYECEĞİ NET DEĞİL

Rajapaksa'nın Singapur'a varmasından kısa bir süre sonra gönderilen mektubun e-posta biçiminde kabul edilip edilmeyeceği henüz net değil. Parlamento Başkanının Ofisinden bir kaynak, Rajapaksa'nın istifasının anayasal olarak zorunlu kılınan süreç tamamlandıktan sonra açıklanacağını ifade etti.