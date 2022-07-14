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Ülkeden kaçan Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksaı e-mail ile istifa etti

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 14.07.2022 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022
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Ülkeden kaçan Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksaı e-mail ile istifa etti

Dünya bu olayı konuşuyor... Sri Lanka’da ekonomik krizin akabinde çıkan protestolar sebebiyle Singapur’a kaçan Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, e-mail yolu ile istifa mektubunu Sri Lanka Parlamento Başkanına yolladı.

Sri Lanka'da geçen günlerde ekonominin çöktüğünün açıklanmasının peşinden çıkan protestolar ardından Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ülkeyi terk etmişti.

Maldivler'e akabinde de Singapur'a geçen Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın, e-mail yoluyla istifa mektubunu Sri Lanka Parlamento Başkanına gönderdiği belirtildi.

KABUL EDİLİP EDİLMEYECEĞİ NET DEĞİL

Rajapaksa'nın Singapur'a varmasından kısa bir süre sonra gönderilen mektubun e-posta biçiminde kabul edilip edilmeyeceği henüz net değil. Parlamento Başkanının Ofisinden bir kaynak, Rajapaksa'nın istifasının anayasal olarak zorunlu kılınan süreç tamamlandıktan sonra açıklanacağını ifade etti.

PROTESTOLARDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 84 KİŞİ YARALANDI

Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin 30 gün boyunca geçici Devlet Başkanlığı görevine getirilmesiyle ülkede tansiyon yeniden yükselmiş, protestocular Başbakanlık ofisini basmıştı. Gösteriler sırasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

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