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İran Cumhurbaşkanı Reisi'den tehdit! "Her hataya sert bir yanıt"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.07.2022 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022
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İran Cumhurbaşkanı Reisi’den tehdit! Her hataya sert bir yanıt

"ABD her zamankinden daha zayıf" mesajını veren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD ve müttefiklerinin her hatasının pişman olmalarına neden olacak sert bir yanıtla karşılaşacağını söyledi.

İran resmi ajansı İRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Reisi, Kirmanşah eyaletinde halka yaptığı konuşmada İran'ın bölgede herhangi bir güvensizlik veya krizi kabul etmeyeceğini belirtti.

"HER HATAYA SERT BİR YANIT"

İran'ın her zamankinden daha güçlü olduğuna dikkat çeken Reisi, "ABD ve müttefiklerinin her türlü hatası pişman olmalarına neden olacak sert bir yanıtla karşılaşacak." ifadelerini kullandı.

"ABD HER ZAMANKİNDEN DAHA ZAYIF"

Reisi, ABD'nin bugünkü gücünü her zamankinden daha zayıf gördüklerini, İran'a yaptırım ve maksimum baskı politikasının yenilgiye uğramış olduğunu ileri sürerek, "Eski politikalarını tekrar tecrübe etmemelerini tavsiye ederiz." diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin açıklamasının ABD Başkanı Joe Biden'in Orta Doğu ziyaretinin başlamasından sonra yapılması ise dikkat çekti.

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