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Trump hakkında flaş iddia! "2 kez füze fırlatmayı önerdi"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.05.2022 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022
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Trump hakkında flaş iddia! 2 kez füze fırlatmayı önerdi

Daha önce de Meksika sınırına örülen duvarlara verdiği destek ile tepki çeken eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında ilginç bir iddia gündeme geldi. Eski ABD Savunma Bakanı Mark Thomas Esper, Trump’ın iki kez Meksika’ya füze fırlatmayı önerdiğini öne sürdü.

Eski ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Kutsal Yemin" (A Sacred Oath) adlı kitabında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın birlikte çalıştıkları dönemde Meksikalı yetkilileri ülkenin kontrolünü sağlayamamakla suçlayarak, uyuşturucu laboratuvarlarını yok etmek için kendisine iki kez Meksika'ya füze atmayı önerdiğini iddia etti.

"BİRKAÇ PATRİOT FÜZESİ ATEŞLERİZ"

Esper, her defasında bu öneriye karşı çıktığını ancak Trump'ın "Birkaç Patriot füzesi ateşler, laboratuvarları havaya uçurabiliriz. Soran olursa da saldırıyı ABD'nin yapmadığını açıklarız" sözleriyle ısrar ettiğini belirtti.



"ŞAKA YAPIYOR SANDIK"

Kitapta 2020 yılının yaz aylarında özellikle ülkenin güney sınırındaki uyuşturucu trafiğinden rahatsız olan Trump'ın kendisine iki kez bu teklifte bulunduğunu açıklayan Mark Esper, ilk duyduğunda Trump'ın şaka yaptığını düşündüğünü ancak yüzüne bakınca ifadesinden ciddi olduğunu anladığını söyledi.

Eski ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Trump döneminde yaptığı çalışmaları ve sırları Amerikan halkına anlatmak için yazdığı yeni kitabında Trump'ı "kendi çıkarlarını düşünen ve kamu hizmeti pozisyonunda bulunmaması gereken ilkesiz biri" olarak tanımlıyor.

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