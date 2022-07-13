13 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Kuzey Kore'den Avrupa ve ABD'yi kızdıracak karar: Ayrılıkçı bölgeleri resmen tanıdılar

Kuzey Kore'den Avrupa ve ABD'yi kızdıracak karar: Ayrılıkçı bölgeleri resmen tanıdılar

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 13.07.2022
ABONE OL
Kuzey Kore’den Avrupa ve ABD’yi kızdıracak karar: Ayrılıkçı bölgeleri resmen tanıdılar

Kuzey Kore, Ukrayna'nın doğusunda yer alan Rus işgali altındaki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlıklarını resmen tanıdı.

Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı Suriye'nin ardından Kuzey Kore tarafından da resmen tanıdı.

Kuzey Kore'nin Moskova Büyükelçisi Shin Hong-Chul, Donetsk'in Moskova Büyükelçisi Olga Makeyeva'ya, Kuzey Kore'nin, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıdığına dair belgeyi takdim etti. Aynı zamanda Kuzey Kore'nin ayrılıkçı diğer bölge Luhansk'ı da resmen tanıdığına dair bildirim yapıldı.


AYRILIKÇI BÖLGELERDE DE KUZEY KORE'Yİ TANIDI

Kuzey Kore'nin ayrılıkçı 2 bölgeyi resmen tanımasının ardından hem Donetsk'ten hem de Luhansk'tan karşılık geldi. Donetsk ve Luhansk yönetimleri, Kuzey Kore'yi resmen tanıdıklarını duyurdu.

Donetsk'in Moskova Büyükelçisi Makeyeva yaptığı açıklamada, iki ülke arasında ilişkilerin arttırılması ve büyükelçilik açılması yönünde çalışmalar başlatılacağını duyurdu.



Sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Denis Puşilin ise Rus basınına yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'nin Donetsk halkına bu önemli desteği için teşekkür ederim. Bu siyasi karar ikili ilişkilerin geliştirilmesi yönünde önemli bir adım. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin uluslararası statüsü ve devlet yapısı güçlenmeye devam ediyor. Bu diplomasimiz için başka bir zafer. Bu siyasi karar, ekonomik alandaki ilişkilerin daha da geliştirilmesinin temeli olacaktır. İkili ortaklık, devletlerimizin işletmeleri için ticaret coğrafyasını artıracaktır. Etkin ve verimli bir işbirliğinin bizi beklediğine eminim" dedi.

Japonya, ABD ve Güney Kore’ye gözdağı JAPONYA, ABD VE GÜNEY KORE'YE GÖZDAĞI
K.Kore’de halk böyle uyutuluyor: Ölümsüz aşk iksiri K.KORE'DE HALK BÖYLE "UYUTULUYOR": ÖLÜMSÜZ AŞK İKSİRİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA