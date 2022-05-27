Kovid-19 Kuzey Kore'yi kırıp geçti! Günlük 3 milyon vakanın görüldüğü ülkede halk böyle "uyutuluyor": Ölümsüz aşk iksiri
İlk vakanın doğrulanmasının üzerinden bir ay geçmeden hasta sayısının 3 milyonu aştığı Kuzey Kore'de aşılama programı başladı. Çin'den geldiği belirtilen aşılar şuan için sadece belli projelerde çalışan askerlere yapılıyor ve aşılar halka 'Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri' olarak taktim ediliyor.
Vaka sayısının 3 milyonu aştığı Kuzey Kore'de Aşı programı nihayet başladı. Radio Free Asia (RFA) aşıların şimdiye kadar yalnızca ulusal inşaat projelerinde çalışan askerler için ayrıldığını belirtti.
RFA'ya konuşan iki isimsiz kaynak aşı kampanyasının bölgede gezen propaganda araçlarının hoparlörlerinden 'Kim'den zarif bir hediye' duyurusuyla başlatıldığını söyledi.
KIM JONG UN'UN ÖLÜMSÜZ AŞK İKSİRİ
Propaganda araçları siyasi mesajlar da verdikleri yayınlarında yapılacak Kovid aşısını 'Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri' olarak tanımladılar. RFA'ya konuşan bir başka kaynak yayın araçlarının 'Ölümsüz Aşk İksiri'ni hazırlayanlara övgüler yağdırdığını belirtti.
ÇİN'DEN GELDİ AMA TÜRÜ BİLİNMİYOR
ABD tarafından finanse edilen kar amacı gütmeyen medya kuruluşuna konuşan hükümet yetkilisi de bilgiyi doğrulayarak aşıların ülkede 'majestelerinden gelen bir sevgi aşısı' olarak isimlendirildiğini söyledi.
Hükümet yetkilisi yapılan aşıların Çin'den geldiğini açıkladı ama türünün ne olduğunu belirtmedi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un bugünlerde kameralar karşısına maske ile çıkıyor.
VAKA SAYISI 3.2 MİLYONU AŞTI, 69 KİŞİ ÖLDÜ
Pandemi başladığında kapılarını kapatarak salgından korunmaya çalışan Kuzey Kore, ilk Kovid vakasını 12 Mayıs'ta doğruladı. İlk vakanın açıklanmasının üzerinden daha bir ay geçmeden ülkede vaka sayısı 3,2 milyonu aştı ve 69 kişi hayatını kaybetti.
UZMANLAR ENDİŞELİ, KUZEY KORE 'KONTROL ALTINDA' DİYOR
Uzmanlar ülkenin neredeyse tamamının aşısız olması nedeni ile salgının bir felakete dönüşeceğinden endişe ediyorlar ancak Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) geçtiğimiz günlerde hastalığın kontrol altında olduğunu iddia etti.
KCNA açıklamasında "Üst düzey acil salgın önleme sisteminin etkinleştirilmesinden birkaç gün sonra, ülke çapında hastalık ve ölüm oranları büyük ölçüde azaldı ve iyileşen kişi sayısı arttı. Bu da pandemik hastalığın yayılmasını etkili bir şekilde engelleme ve salgını kontrol etme ile istikrarın sağlanmasıyla sonuçlandı" ifadelerine yer verdi.
YÖNETİM AŞI TEKLİFLERİNİ REDDEDİYOR, HALK MUTSUZ
Geçen Eylül ayında Çin'den gelen yaklaşık üç milyon doz Sinovac aşısını reddeden ve daha fazla ihtiyacı olan ülkelere gönderilmesini isteyen Kuzey Kore bu haftanın başlarında ABD Başkanı Joe Biden'ın aşı yardımı teklifini de cevapsız bıraktı.
RFA, her ne kadar hükümet ve askerler aşı kapmayasını övmek için hiçbir fırsatı kaçırmasa da bölge sakinlerinin aşıya ulaşamadıkları için mutsuz olduklarını belirtti.
BİTKİ ÇAYI TAVSİYESİ GÜNDEM OLMUŞTU
Pyongyang'ın 'yüksek ateş' olarak adlandırdığı hastalığı hafif atlatan vatandaşlarına daha önce bitki çayı içme önerisinde bulunması dünya basınında geniş yer bulmuştu.
Durumu daha ağır olan hastalara ise ağrı kesici ve antibiyotik tedavisi verildiği açıklanmıştı.
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