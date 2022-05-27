Kovid-19 Kuzey Kore'yi kırıp geçti! Günlük 3 milyon vakanın görüldüğü ülkede halk böyle "uyutuluyor": Ölümsüz aşk iksiri

UZMANLAR ENDİŞELİ, KUZEY KORE 'KONTROL ALTINDA' DİYOR

Uzmanlar ülkenin neredeyse tamamının aşısız olması nedeni ile salgının bir felakete dönüşeceğinden endişe ediyorlar ancak Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) geçtiğimiz günlerde hastalığın kontrol altında olduğunu iddia etti.

KCNA açıklamasında "Üst düzey acil salgın önleme sisteminin etkinleştirilmesinden birkaç gün sonra, ülke çapında hastalık ve ölüm oranları büyük ölçüde azaldı ve iyileşen kişi sayısı arttı. Bu da pandemik hastalığın yayılmasını etkili bir şekilde engelleme ve salgını kontrol etme ile istikrarın sağlanmasıyla sonuçlandı" ifadelerine yer verdi.