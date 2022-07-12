Yunan ve Yahudi lobilerinden Türkiye hakkında skandal mektup! Barış ve istikrar için gerçek bir tehdit
ABD'deki 35 vekilin Türkiye'yi şikayet için Biden'a yazdığı mektubun ardından sıcak gelişmeler devam ediyor. Bu kez de ABD'deki Yunan ve Yahudi örgütleri, Temsilciler Meclisi üyelerinin tamamına skandal bir mektup gönderdi. Haklarını savunan Türkiye'ye iftira atan örgütler, "Türkiye Yunan hava sahası ihlal ediyor ve Ege adaları üzerinde silahlı uçuşlar gerçekleştirerek bölgede barış ve istikrar için gerçek bir tehdit oluşturuyor" ifadeleriyle mektup yazdı.
Türkiye, ABD'den 40 adet F-16 ve yaklaşık 80 modernizasyon kiti almak için başvuruda bulunmuş, bu başvurunun ardından Biden yönetimi, Kongre'den Türkiye ile yeni silah anlaşmasını onaylamasını istemişti. Madrid'deki zirvede de Biden bu konuya ilişkin yeni açıklamalarda bulunmuştu. Bu durumdan rahatsız olan Yunanistan Başkakanı Kiryakos Miçotakis ise ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' demişti.
Rusya Ukrayna savaşı boyunca ateşkes ilan edilmesi, özellikle küresel gıda krizinin çözümü konusunda aktif rol oynayan Başkan Erdoğan'ın kendi çıkarlarına göre hakeret ettiğine yönelik haddi aşan ifadeler kullanılmıştı.i
BİR MEKTUP DAHA!
Bu kez de ABD'deki Yunan ve Yahudi örgütleri, Temsilciler Meclisi üyelerinin tamamına skandal bir mektup gönderdi.
Mektupta, "Türkiye Yunan hava sahası ihlal ediyor ve Ege adaları üzerinde silahlı uçuşlar gerçekleştirerek bölgede barış ve istikrar için gerçek bir tehdit oluşturuyor." ifadeleri yer aldı.
Öte yandan ABD ve İtalya başta olmak üzere 37 ülkenin katıldığı EFES-2022 tatbikatına atıfta bulunarak Türkiye'nin Ege'de kışkırtan tatbikatlarda bulunduğuna dikkat çekildi.
Türkiye'ye F-16 satışı yapmanın Amerikan hukukuna aykırı olduğu ve çıkarlara zarar vereceği iddia edilen mektupta, Yunanistan'ın uluslararası hukuku hiçe sayan hamleleri unutularak Türkiye'nin Yuanan egemenliğine tehdit oluşturduğu ifade edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Snapchat çöktü mü? 12 Temmuz Snapchat neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek? SON DAKİKA HABERLER
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz ayı TCMB PPK toplantısı ne zaman? Faiz kararı ne olur?
- 13-14 Temmuz otobüsler ücretsiz mi? Çarşamba ve Perşembe günü İETT, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?
- İl içi tayin sonuçları 2022 açıklandı mı? MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise tercih sonuçları ne zaman belli olacak? MEB tarih verdi
- Bekçilik sınav yerleri sorgulama: 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? PA son dakika duyurdu
- Bankalar yarın açık mı? 13 Temmuz Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı? Bayram sonrası bankalar ne zaman açılacak?
- İŞKUR 30 bini aşkın işçi alımı yapıyor! 2022 Temmuz ayı İŞKUR işçi alımı ilanları | Başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?
- SGK maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur maaş farkları ne zaman ödenecek?
- Kurban ne zamana kadar kesilebilir? Kurban Bayramı'nın 4. günü kurban kesilir mi? Kurban kesim vakti ne zaman biter?
- ÖSYM son dakika: YKS 13 Temmuz'da mı açıklanacak? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
- DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları ayın kaçında açıklanır?