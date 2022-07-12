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Yunan ve Yahudi lobilerinden Türkiye hakkında skandal mektup! Barış ve istikrar için gerçek bir tehdit

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.07.2022 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022
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Yunan ve Yahudi lobilerinden Türkiye hakkında skandal mektup! Barış ve istikrar için gerçek bir tehdit

ABD'deki 35 vekilin Türkiye'yi şikayet için Biden'a yazdığı mektubun ardından sıcak gelişmeler devam ediyor. Bu kez de ABD'deki Yunan ve Yahudi örgütleri, Temsilciler Meclisi üyelerinin tamamına skandal bir mektup gönderdi. Haklarını savunan Türkiye'ye iftira atan örgütler, "Türkiye Yunan hava sahası ihlal ediyor ve Ege adaları üzerinde silahlı uçuşlar gerçekleştirerek bölgede barış ve istikrar için gerçek bir tehdit oluşturuyor" ifadeleriyle mektup yazdı.

Türkiye, ABD'den 40 adet F-16 ve yaklaşık 80 modernizasyon kiti almak için başvuruda bulunmuş, bu başvurunun ardından Biden yönetimi, Kongre'den Türkiye ile yeni silah anlaşmasını onaylamasını istemişti. Madrid'deki zirvede de Biden bu konuya ilişkin yeni açıklamalarda bulunmuştu. Bu durumdan rahatsız olan Yunanistan Başkakanı Kiryakos Miçotakis ise ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' demişti.

Geçtiğimiz günlerde, ABD'de Türk karşıtı lobi Türkiye'ye F-16 satışının gerçekleştirilmemesi için harekete geçmişti. Yunan Kathimeri gazetesinde yer alan haberde; 35 milletvekilinin Amerikan silah sistemlerinin Türkiye'ye satılmaması için Joe Biden'a bir mektup gönderdiği yazılmıştı.

Mektupta, Türkiye'nin hem ABD'ye hem de NATO'ya taahhütlerini yerine getirmediği dile getirildi. Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik provokatif eylemlerde bulunduğu iddia edilmişti.

Rusya Ukrayna savaşı boyunca ateşkes ilan edilmesi, özellikle küresel gıda krizinin çözümü konusunda aktif rol oynayan Başkan Erdoğan'ın kendi çıkarlarına göre hakeret ettiğine yönelik haddi aşan ifadeler kullanılmıştı.i

BİR MEKTUP DAHA!

Bu kez de ABD'deki Yunan ve Yahudi örgütleri, Temsilciler Meclisi üyelerinin tamamına skandal bir mektup gönderdi.

Mektupta, "Türkiye Yunan hava sahası ihlal ediyor ve Ege adaları üzerinde silahlı uçuşlar gerçekleştirerek bölgede barış ve istikrar için gerçek bir tehdit oluşturuyor." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan ABD ve İtalya başta olmak üzere 37 ülkenin katıldığı EFES-2022 tatbikatına atıfta bulunarak Türkiye'nin Ege'de kışkırtan tatbikatlarda bulunduğuna dikkat çekildi.

Türkiye'ye F-16 satışı yapmanın Amerikan hukukuna aykırı olduğu ve çıkarlara zarar vereceği iddia edilen mektupta, Yunanistan'ın uluslararası hukuku hiçe sayan hamleleri unutularak Türkiye'nin Yuanan egemenliğine tehdit oluşturduğu ifade edildi.

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