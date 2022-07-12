Yunan ve Yahudi lobilerinden Türkiye hakkında skandal mektup! Barış ve istikrar için gerçek bir tehdit

Türkiye, ABD'den 40 adet F-16 ve yaklaşık 80 modernizasyon kiti almak için başvuruda bulunmuş, bu başvurunun ardından Biden yönetimi, Kongre'den Türkiye ile yeni silah anlaşmasını onaylamasını istemişti. Madrid'deki zirvede de Biden bu konuya ilişkin yeni açıklamalarda bulunmuştu. Bu durumdan rahatsız olan Yunanistan Başkakanı Kiryakos Miçotakis ise ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' demişti.