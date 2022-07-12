Yüzlerce kişi için tahliye emri verildi! İspanya alevlere teslim





ÇALIŞMALAR GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ



Ekstremadura Tarım Bakanı Begoa Garca Bernal, yangının şu ana kadar Ekstremadura'da 2 bin 500, Salamanca'da ise 100 hektarı etkilediğini söyledi. Ekolojik Geçiş Bakanlığı Orman Tugayları İşçileri Derneği ise, kuvvetli rüzgarın durumu kötüleştirdiğini ve yangının kontrol edilmesini zorlaştırdığını açıkladı. Gece boyunca yangını söndürmek için güvenlik duvarları oluşturduklarını belirten dernek, başarılı olunamadığını itiraf etti.

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