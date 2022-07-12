Rusya'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
Koronavirüs salgınından sonra dünyayı korkutan maymun çiçeği hastalığı Rusya'da da görüldü. Pandemi riski taşımasa da insan sağlığını tehlikeye atan maymun çiçeği için peş peşe uyarılar geldi.
Rusya'da ilk kez bir kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi'nden yapılan açıklamada, Avrupa ülkelerini ziyaret eden genç bir kişiye, maymun çiçeği teşhisinin konulduğu belirtildi.
Söz konusu kişinin izole edildiği ve hastalığı hafif atlattığı kaydedilen açıklamada, "Şahsın temasta olduğu kişiler tespit edildi ve tıbbi gözetime alındı." ifadesine yer verildi.
MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ
Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.
Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya genelinde bugüne kadar 39 ülkede 1600'den fazla tespit edilmiş vaka bulunuyor.
Avrupa, maymun çiçeği salgınının merkez üssü olarak öne çıkıyor.
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