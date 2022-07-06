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Maymun çiçeği vakaları yayılıyor! Vaka sayısı 6 binin üzerine çıktı! Vakaların yüzde 80'i Avrupa'da...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 06.07.2022 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
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Maymun çiçeği vakaları yayılıyor! Vaka sayısı 6 binin üzerine çıktı! Vakaların yüzde 80’i Avrupa’da...

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyada 6 binin üzerinde maymun çiçeği vakasının bulunduğunu açıkladı.Ghebreyesus ayrıca toplam vakaların yüzde 80'inin Avrupa bölgesinde olduğunun altını çizerek uyardı. İşte detaylar...

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında maymun çiçeği salgınında son duruma dair bilgi verdi.

VAKALARIN TEST İLE BELİRLENMESİNDE ZORLUKLAR YAŞANIYOR

An itibarıyla 58 ülkeden 6 binin üzerinde vakayı doğruladıklarını açıklayan Ghebreyesus, "Vakaların test ile belirlenmesinde hala zorluklar yaşanıyor ve büyük ihtimalle önemli sayıda vakalar resmi olarak kayıtlara geçmedi." ifadesini kullandı.

VAKALARIN YÜZDE 80'İ O BÖLGEDE

Ghebreyesus, Avrupa'nın maymun çiçeği salgınının merkezi olmayı sürdürdüğünü, "toplam vakaların yüzde 80'inin Avrupa ülkelerinde görüldüğünü" kaydetti.

Virüsün Afrika'da da yayıldığına dikkati çeken Ghebreyesus, kıta genelinde şimdiye kadar virüsün hiç etkili olmadığı bölgelerde yeni vakaların tespit edildiğini belirtti.

DSÖ Genel Direktörü, virüsün yayılımının süreceğinin altını çizdi ve "Acil Durum Komitesini yeniden toplamayı planlıyoruz. 18 Temmuz'da veya daha öncesinde komite yine toplanacak." dedi.

SURİYE'DE İNSANİ YARDIM İHTİYACI EN ÜST SEVİYEDE

Öte yandan Ghebreyesus, Suriye'de insani yardım ihtiyacının son 11 yılın en yüksek seviyesine çıktığını bildirdi.

DSÖ'nün ülke çapında gerekli hayat kurtarıcı tıbbi yardımı sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ghebreyesus, "Ülkenin kuzeybatısında, 3,5 milyonu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 4,4 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor." bilgisini paylaştı.

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