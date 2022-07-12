Avustralya’nın aradığı Komançero lideri yakalandı! KKTC Türkiye’ye gönderdi

Çete lideri, Avustralya'ya iade edilmek üzere Türkiye'ye gönderildi. Avustralya'da çok sayıda suça karışan ve 2016'da önce Dubai ardından Irak'a kaçan Buddle geçen yıl 7 Haziran'da KKTC'ye gitti. Bu yıl ocak ayında oturma izni alan Buddle KKTC'nin uluslararası alanda tanınmaması ve İnterpol sistemine dahil olmaması nedeniyle saklanmayı başardı.