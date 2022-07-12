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Avustralya'nın aradığı Komançero lideri yakalandı! KKTC Türkiye'ye gönderdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.07.2022 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022
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Avustralya’nın aradığı Komançero lideri yakalandı! KKTC Türkiye’ye gönderdi

Interpool tarafından aranan Komançero (Comancheros) motosiklet çetesi lideri Mark Douglas Buddle yakalandı. KKTC’de yakalanan Buddle'ın Türkiye'ye gönderildiği belirtildi.

Avustralya'nın 2016'dan bu yana İnterpol üzerinden kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu kaçakçısı ve Komançero (Comancheros) motosiklet çetesi lideri Mark Douglas Buddle, KKTC'de yakalandı.

Çete lideri, Avustralya'ya iade edilmek üzere Türkiye'ye gönderildi. Avustralya'da çok sayıda suça karışan ve 2016'da önce Dubai ardından Irak'a kaçan Buddle geçen yıl 7 Haziran'da KKTC'ye gitti. Bu yıl ocak ayında oturma izni alan Buddle KKTC'nin uluslararası alanda tanınmaması ve İnterpol sistemine dahil olmaması nedeniyle saklanmayı başardı.

TÜRKİYE'YE GÖNDERİLDİ

KKTC medyasının gündemine bir süre önce giren Buddle, Türkiye İnterpolü'nün talebiyle cumartesi günü tutuklandı ve önceki akşam Türkiye'ye gönderildi. İnterpol'ün aradığı ve KKTC'de saklanan suçlular geçmişte de dolaylı yollarla iade edilmişti.

Hürriyet'in haberine göre İngiliz polisi, Kıbrıs Rum yönetiminin engellemeleri nedeniyle sessiz yöntemlerle KKTC polisi ile temasa geçerek aranan suçluların iadesini sağlıyor. KKTC'nin sadece Türkiye ile suçluları iade anlaşması bulunuyor.

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