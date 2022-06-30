Son dakika: Maymun çiçeği hastalığı Türkiye’de! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ HAKKINDA HER ŞEY

Başlangıçta, İngiltere'de altı vaka vardı. Ancak kısa süre içinde Almanya, İspanya, Portekiz, Fransa, Belçika ve İtalya da dahil olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde de yeni vakalar tespit edildi.

Hastalığa ayrıca Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Avustralya'da da rastlandı. Uzmanlar şimdilik paniğe gerek olmadığını söylüyor, ama yine de temkinli ve tedbirli olunması konusunda uyarıyor.