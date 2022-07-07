İngiltere’de hükümet krizi! Boris Johnson’ın yerine kim gelecek? İşte adı öne çıkan isimler

SAJİD JAVİD

Eski Sağlık Bakanı Sajid Javid, kabine içinde birkaç üst düzey görev üstlendi ve 2019'da parti liderliği için yarıştı.

Daha önce Johnson'ın Maliye Bakanı olarak görev yapıyordu, ancak en kıdemli yardımcılarından bazılarını görevden almayı reddettikten sonra 2020'de istifa etti.

Aynı zamanda eski Başbakan Theresa May'in İçişleri Bakanlığı'nı yaptı.