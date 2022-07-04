04 Temmuz 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Gurbetçi vatandaş Almanya'daki yaşam şartlarını anlattı: Maaşım 995 kiram 806 euro

Gurbetçi vatandaş Almanya'daki yaşam şartlarını anlattı: Maaşım 995 kiram 806 euro

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.07.2022 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022
ABONE OL
Gurbetçi vatandaş Almanya’daki yaşam şartlarını anlattı: Maaşım 995 kiram 806 euro

Almanya'da bir muhabir, ülkedeki hayat şartlarını orada yaşayan Türk vatandaşlarına sordu. "'Almanya'daki Türkler kral gibi yaşıyorlar' diyorlar, bu doğru mu?" sorusuna yanıt veren emekli bir vatandaşın yanıtı, gerçekleri günyüzüne çıkardı. Emekli maaşının 995 euro olduğunu ifade eden vatandaş, "Bunu Türkiye’de söylediğiniz zaman 'Ooo...' diyorlar, değil mi? Ama ev kiram 806 euro oldu." ifadelerini kullandı. Geçinebilmek için evinin bir odasını kiraya verdiğini anlatan gurbetçi, ek iş yaptığını da anlattı.

Almanya'da bir muhabir, sokağa çıkarak, Türk vatandaşlarına yaşam şartlarına ilişkin birkaç soru yöneltti. "Almanya'da Türkler rahat yaşıyor mu?, Burada geçinmek zor mu?" şeklindeki sorulara yanıt veren emekli bir gurbetçi, maaşının ev kirasını ödedikten sonra yeterli olmadığına dikkat çekti.

"MAAŞIM 995, KİRAM 806 EURO"

Emekli maaşının 995 euro olduğunu ifade eden vatandaş, "Bunu Türkiye'de söylediğiniz zaman 'Ooo...' diyorlar, değil mi? Ama ev kiram 806 Euro oldu önümüzdeki ayın 1'inden itibaren" diye konuştu.

"GEÇİNEBİLMEK İÇİN EK İŞ YAPIYORUM, BİR ODAYI KİRAYA VERİYORUM"

Geçinmek için evinin bir odasını kiraya verdiğini söyleyen gurbetçi Türk, ek iş yaptığını da vurguladı.

Almanya’dan flaş kömür hamlesi ALMANYA'DAN FLAŞ KÖMÜR HAMLESİ
Almanya’da son 49 yılın en yüksek enflasyonu! ALMANYA'DA SON 49 YILIN EN YÜKSEK ENFLASYONU!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA