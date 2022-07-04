Gurbetçi vatandaş Almanya'daki yaşam şartlarını anlattı: Maaşım 995 kiram 806 euro
Almanya'da bir muhabir, ülkedeki hayat şartlarını orada yaşayan Türk vatandaşlarına sordu. "'Almanya'daki Türkler kral gibi yaşıyorlar' diyorlar, bu doğru mu?" sorusuna yanıt veren emekli bir vatandaşın yanıtı, gerçekleri günyüzüne çıkardı. Emekli maaşının 995 euro olduğunu ifade eden vatandaş, "Bunu Türkiye’de söylediğiniz zaman 'Ooo...' diyorlar, değil mi? Ama ev kiram 806 euro oldu." ifadelerini kullandı. Geçinebilmek için evinin bir odasını kiraya verdiğini anlatan gurbetçi, ek iş yaptığını da anlattı.
"MAAŞIM 995, KİRAM 806 EURO"
Emekli maaşının 995 euro olduğunu ifade eden vatandaş, "Bunu Türkiye'de söylediğiniz zaman 'Ooo...' diyorlar, değil mi? Ama ev kiram 806 Euro oldu önümüzdeki ayın 1'inden itibaren" diye konuştu.
"GEÇİNEBİLMEK İÇİN EK İŞ YAPIYORUM, BİR ODAYI KİRAYA VERİYORUM"
Geçinmek için evinin bir odasını kiraya verdiğini söyleyen gurbetçi Türk, ek iş yaptığını da vurguladı.
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