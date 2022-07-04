İsrail’den ’Ebu Akile’ savunması: Kimin vurduğunu belirlemek mümkün değil

"NASIL VURULDUĞUNU BELİRLEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Açıklamada, merminin, hangi silahtan çıktığının belirlenmesi için İsrailli uzman kuruluşlar tarafından dün adli tıp laboratuvarında balistik teste tabi tutulduğu kaydedildi.

İsrail ile Filistin yönetimi arasında aracılık yapan ABD Güvenlik Koordinatörü'nün de katılımıyla gerçekleştirildiği belirtilen inceleme hakkında, şu bilgiler paylaşıldı:

"İsrail ordusu tarafından yürütülen soruşturmalarda, Ebu Akile'nin, bölgeye gelişigüzel ve kontrolsüz ateş eden Filistinli silahlı kişiler tarafından mı yoksa bir İsrail askerinin yanlışlıkla ateş etmesi sonucu mu vurulduğunu belirlemenin mümkün olmadığı sonucuna varıldı. İsrail ordusunun soruşturması, güçlerimizin kasıtlı olarak Ebu Akile'ye ateş etmediğini kati ve kesin olarak doğruladı. Harcanan çabalara rağmen, merminin durumu ve üzerindeki izlerin türü ışığında, merminin test edilen silahtan ateşlenip ateşlenmediğinin tespit edilmesinin mümkün olmadığı belirlendi."