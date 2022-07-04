ABD Türkiye’ye F-16 satacak mı? Graham’dan flaş açıklama: Türkiye’ye F-16’ların satılması için elimden gelen her şeyi yapacağım

"ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"

"NATO üyesi ve değerli bir Amerikan müttefiki olan Türkiye'ye çok verimli bir ziyaret gerçekleştirdim. Zaman zaman sorunlu bir ilişkimiz olsa da Türkiye ve ABD; iki ulus arasındaki bağları güçlendirmek için adımlar atmak zorunda. Biden Yönetimi'nin F-16'ları Türk Hava Kuvvetleri'ne satma kararını desteklemek için elimden gelen her şeyi yapacağım."