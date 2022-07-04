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ABD Türkiye'ye F-16 satacak mı? Graham'dan flaş açıklama: Türkiye'ye F-16'ların satılması için elimden gelen her şeyi yapacağım

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.07.2022 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022
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ABD Türkiye’ye F-16 satacak mı? Graham’dan flaş açıklama: Türkiye’ye F-16’ların satılması için elimden gelen her şeyi yapacağım

ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye yönelik F-16 uçaklarının satışını desteklediğine yönelik sözleri sonrası bu hafta Türkiye'yi ziyaret eden ABD'nin en önemli senatörlerinden Cumhuriyetçi Lindsey Graham "Biden Yönetimi'nin F-16'ları Türk Hava Kuvvetleri'ne satma kararını desteklemek için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

Türkiye; F-16 savaş uçakları tedariki ve modernizasyonunun Kongre'den geçmesi için yürüttüğü diplomatik çabaları hızlandırdı. ABD'nin en önemli senatörlerinden Cumhuriyetçi Lindsey Graham, bu hafta gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinin ardından Twitter'dan önemli açıklamalarda bulundu.

Zaman zaman Türkiye karşıtı söylemleriyle ön plana çıkan Graham; Türkiye'ye F-16 satışının yapılması için çalışacağını söyledi:

"ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"

"NATO üyesi ve değerli bir Amerikan müttefiki olan Türkiye'ye çok verimli bir ziyaret gerçekleştirdim. Zaman zaman sorunlu bir ilişkimiz olsa da Türkiye ve ABD; iki ulus arasındaki bağları güçlendirmek için adımlar atmak zorunda. Biden Yönetimi'nin F-16'ları Türk Hava Kuvvetleri'ne satma kararını desteklemek için elimden gelen her şeyi yapacağım."

BİDEN: TÜRKİYE'YE F-16'LARI SATMALIYIZ

ABD Başkanı Joe Biden, Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrası düzenlediği basın toplantısında; Türkiye'ye F-16 jetlerinin satılması gerektiğini belirtmişti:

"Türkiye'ye F-16'ları satmamız, varolanları da modernize etmemiz gerekiyor. Bunu yapmamak çıkarlarımıza aykırı. Biz onlara F-16 satmalıyız. Bu konuda Kongre'den onay alabileceğimizi düşünüyorum."

TÜRKİYE 2021 YILINDA İSTEMİŞTİ

Türkiye 2021 Kasım'ında; ABD'den 40 adet yeni F-16 ve mevcut F-16'lar için de 80 adet modernizayon kiti almak için başvuruda bulunmuştu.

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