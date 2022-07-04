04 Temmuz 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: ABD'de silahlı saldırı! Chicago'da Bağımsızlık Günü kana bulandı: 5 ölü, 10'dan fazla yaralı

Son dakika: ABD'de silahlı saldırı! Chicago'da Bağımsızlık Günü kana bulandı: 5 ölü, 10'dan fazla yaralı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.07.2022 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022
ABONE OL
Son dakika: ABD’de silahlı saldırı! Chicago’da Bağımsızlık Günü kana bulandı: 5 ölü, 10’dan fazla yaralı

Son dakika haberi... ABD'den bir silahlı saldırı haberi geldi. Edinilen bilgiye göre; ABD'nin Chicago eyaletine bağlı Illinois kentinde düzenlenen Bağımsızlık Günü yürüyüşünde silah sesleri duyuldu. Korkunç olaydan üzücü haber de geldi. Saldırıda 5 kişi öldü, 10'dan fazla kişi de yaralandı.

SON DAKİKA: ABD'nin Chicago eyaletine bağlı Illinois kentinde düzenlenen Bağımsızlık Günü yürüyüşünde silah sesleri duyuldu.

Saldırı Chicago'nun 15 kilometre kuzeyindeki Highland Park bölgesinde gerçekleşti.

5 ÖLÜ VAR

İlk bilgiye göre kanlı saldırıda 5 kişi öldü, 10'dan fazla kişi de yaralandı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde silah sesleri duyulurken, insanların panik halinde kaçtığı görüldü.

20-25 EL SİLAH SESİ!

Amerikan yayın kuruluşu CNN'e konuşan Miles Zaremski isimli bir tanık, 20-25 el silah sesi duyduğunu ve kanlar içinde yerde yatan bir kişi gördüğünü açıkladı.

ABD’de silahlı saldırı! ABD'DE SİLAHLI SALDIRI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA