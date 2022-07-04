Son dakika: ABD’de silahlı saldırı! Chicago’da Bağımsızlık Günü kana bulandı: 5 ölü, 10’dan fazla yaralı

20-25 EL SİLAH SESİ!



Amerikan yayın kuruluşu CNN'e konuşan Miles Zaremski isimli bir tanık, 20-25 el silah sesi duyduğunu ve kanlar içinde yerde yatan bir kişi gördüğünü açıkladı.

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