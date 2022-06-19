Rusya’nın doğal gazı kesmesiyle Almanya’dan kömür hamlesi geldi!

Alman Yeşiller Partisi eski Eş Genel Başkanı olan Habeck, Almanya'nın kömür yakıtlı elektrik üretiminden çıkma planlarına ve partisinin ilkelerine aykırı olmasına rağmen ülkenin elektrik üretimi için kömür kullanımını da artırmak zorunda kalacağını da vurguladı.

Habeck, "Talep üzerine kanunla alternatif bir gaz rezervi oluşturuyoruz. Bu, dürüst olmak gerekirse, bir geçiş dönemi için daha fazla kömürle çalışan elektrik santrali anlamına geliyor." ifadesini kullandı.