Son dakika: Madrid'deki kritik zirve sonrası İsveç harekete geçti: Liste hazırladıkları ortaya çıktı
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı konusunda Türkiye'nin terör örgütlerine verilen desteğin kesilmesi şartı, Madrid'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in girişimiyle gerçekleşen üçlü zirvede aşıldı. Türkiye'nin 'terörle mücadele' konusundaki beklentilerine genel olarak olumlu yanıt veren İsveç ve Finlandiya, mutabakat muhtırasında "örgüt" olarak bahsedilen PKK, PYD/YPG ve 15 Temmuz darbe girişimine kalkışan FETÖ yapılanmasına destek sağlamayacaklarını beyan etti.
İsveç zirvenin ardından harekete geçti. Başkan Erdoğan liderliğindeki Madrid zaferi olarak nitelendirilen zirve sonrasında İsveç iç güvenlik teşkilatı SÄPO'nun PKK/PYD terör örgütü üyeleriyle ilgili bir liste hazırladığı ortaya çıktı.
Elinde PKK ile bağlantılı kişilerin listesinin olduğu belirtilen SÄPO'nun İsveç'te PKK ile bağlantılı kişilerin adreslerini tespit etmeye başladığı, sınır dışı edilmesiyle ilgili hazırlık yaptığı öğrenildi.
"SINIR DIŞI ETME İŞLEMLERİ BAŞLAYABİLİR"
İsveç medyası da PKK bağlantılı isimlerin sınır dışı edilmesini gündeme taşıdı. Hükümet kaynaklarına dayandırılan haberde bu yıl iki sınır dışı etmenin gerçekleştiği, devamının da geleceğine dikkat çekildi. Hükümetin, en az 10 kişilik PKK terör örgütü üyesinin bulunduğu listeyle ilgili güvenlik tehdidi olan veya olabilecek kişilerin ülkede kalmalarını veya yerleşmelerini engellemek gibi bir misyonu olduğu, bunun mevcut kural ve yasalara göre sınır dışı edilmeleri için harekete geçileceğini aktarıldı.
"SON KARAR HÜKÜMETİN"
İsveç güvenlik kaynakları; terör örgütleri bağlantılı kişiler için öncelikle uygulanabilecek yasanın, özel yabancıların kontrolü yasası olduğunu belirtti. Terörizm hakkında bilgi sahibi olan makamın SÄPO olduğu, İsveç Göçmen Kurulunca verilen sınır dışı etme kararlar için, Göç Mahkemesi ve Göç Temyiz Mahkemesine itiraz edilebildiği hatırlatıldı. Ancak nihai sınır dışı etme kararının hükümet tarafından verildiği kaydedildi.
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