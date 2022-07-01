Alman Deutschlandfunk terör örgütü PKK’yı böyle deşifre etti! “Batı PKK’ya kanıyor!”

Posch, Batı'nın bunu yaparken terör örgütü PKK'yı da meşrulaştırdıklarını unuttuklarını ifade ederek, "Birincisi, diplomatik olarak ve bu da Türkleri fazlasıyla öfkelendiriyor. Ayrıca YPG yasaklı bir terör örgütünün parçası olduğu için uluslararası hukuk da absürtleştirilmiş oluyor. Son olarak YPG Batı tarafından iyi bir şekilde donatıldığı için iş birliğinin bölge üzerinde askeri bir etkisi var: "Siyasi elitler, Kürt sorununun artık bir dipnot sorunu olmadığını anlamalı. İkincisi, bu konuda romantik olmayı bırakmalı." şeklinde konuştu.