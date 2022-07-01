Alman Deutschlandfunk terör örgütü PKK'yı böyle deşifre etti! “Batı PKK’ya kanıyor!”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen NATO Zirvesi’nde İsveç ve Finlandiya ile masaya oturarak Türkiye adına PKK-PYD ve FETÖ’ye karşı önemli biz zafer elde etti. Bu kapsamda terörün içi yüzü güçlü bir şekilde yüksek perdeden seslendirildi. Bu gelişmeler sonrası yabancı basın da bu duruma ışık tutun bir çalışmaya imza attı. Almanya'nın önde gelen haber sitelerinden Deutschlandfunk terör örgütü YPG'nin iç yüzünü anlatan bir haber yayımladı. İşte terör örgütünün Batı'nın dilinden yansıması...
Posch, Batı'nın bunu yaparken terör örgütü PKK'yı da meşrulaştırdıklarını unuttuklarını ifade ederek, "Birincisi, diplomatik olarak ve bu da Türkleri fazlasıyla öfkelendiriyor. Ayrıca YPG yasaklı bir terör örgütünün parçası olduğu için uluslararası hukuk da absürtleştirilmiş oluyor. Son olarak YPG Batı tarafından iyi bir şekilde donatıldığı için iş birliğinin bölge üzerinde askeri bir etkisi var: "Siyasi elitler, Kürt sorununun artık bir dipnot sorunu olmadığını anlamalı. İkincisi, bu konuda romantik olmayı bırakmalı." şeklinde konuştu.
BATI PKK'YA KANIYOR!
Terör örgütü PKK'nın sözde tüzüğünü inceleyen Posch PKK'nın demokratik bir toplum söylemlerine saf Batılıların kandığını PKK'nın ise istediği ve hedeflediğinin komünist bir toplum olduğunu kaydetti.
Posch, PKK'nın, çeşitli Kürt gruplarının kültürel olarak bir arada yaşamasından ziyade, tüm Kürtler üzerinde kendi gücünü meşrulaştırmak istediğine dikkati çekti.
PKK'NIN YASA DIŞI GÖÇ, UYUŞTURUCU VE İNSAN KAÇAKÇILIĞIMDAM KAZANDIĞI PARA
Deutschlandfunk'taki haberde ayrıca, son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümeti altında Kürtlere, dillerini konuşmak ve öğretmek gibi daha fazla kültürel haklar verildiğinden, Türkiye'deki Kürtlerin artık Türk ordusuyla savaş istemediği vurgulandı.
Haberde, PKK'nın Türkiye için özellikle komşu ülkeler Suriye ve Kuzey Irak'tan bir tehdit oluşturduğu, Europol raporuna göre ana gelir kaynakları söz konusu bölgeler olduğu belirtilerek, "PKK birimleri ve müttefikleri buralarda önemli yolları ve bölgesel sınır geçişlerini kontrol ediyor. Terör örgütü yasa dışı göç, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı konularında faaliyet göstererek çok para kazanıyor." ifadelerine yer verildi.
Eski ABD Irak ve Suriye Büyükelçisi James Jeffrey'in Konrad-Adenauer-Vakfının mayıs sonunda İstanbul'da düzenlediği Uluslararası Güvenlik Konferansında, "Sorun şu ki ABD, kuzey Suriye'de 2014'ten beri bir müttefik olarak PKK ile bağlantılı bir örgütle çalıştı. Evet, bu YPG'ydi ve biz Amerikalılar onu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) olarak yeniden adlandırdık. YPG, PKK ile bağlantılıdır ve aşağı yukarı uzun süredir de onun Suriye'deki koludur." dediğine yer verilen haberde Jeffrey'in, PKK'nın Suriye koluyla bizzat çalıştığı vurgulandı.
Jeffrey'in YPG içinde PKK'ya bağlı ve PKK tarafından kontrol edilen binlerce militan olduğunu ifade ettiği de haberde yer aldı.
Haberde ayrıca Jeffrey'in, PKK'nın artık Kuzey Irak'ta ve Suriye'nin bazı bölgelerinde devlet içinde devlet olduğunu ve bu nedenle Türkiye için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladığı belirtildi.
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