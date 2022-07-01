Rusya Yunan diplomatları sınır dışı etti: Atina ’orantısız’ deyip tepki gösterdi

GERİLİM NİSAN AYINDA BAŞLAMIŞTI

Atina, Rusya'nın Yunanistan'da görevli Diplomatik ve Konsolosluk Misyonlarının 12 üyesini 6 Nisan'da "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

RUSYA'DAN 82 GÜN SONRA MİSİLLEME

Rusya da, bu karardan 82 gün sonra 27 Haziran'da, Yunanistan'ın Moskova Başkonsolosluğu ve Moskova Büyükelçiliğindeki görevli 8 personeli, "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Yunan Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, bu kararın temelsiz olduğunu savunmuştu.