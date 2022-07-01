Rusya Yunan diplomatları sınır dışı etti: Atina 'orantısız' deyip tepki gösterdi
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya tarafından 'istenmeyen kişi' ilan edilen 8 Yunan diplomatın hiçbir uluslararası sözleşmeyi ihlal etmediğini duyurup Moskova yönetimine "Orantısızsınız" tepkisini gösterdi.
"RUSYA'NIN KARARI ORANTILI DEĞİL"
Açıklamada, Rusya'nın sınır dışı ettiği 8 Yunan diplomatın Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'ni ihlal etmediği savunularak "Rusya'nın tepkisi, ülkemizin söz konusu Rus diplomatlara karşı aldığı tedbirlerle orantılı değil." ifadesine yer verildi.
Atina'nın nisanda "istenmeyen kişi" ilan ettiği Rus diplomatların, diplomatik misyon ile alakası olmayan faaliyetlerde bulunduğuna dair kanıtlar olduğu ileri sürülen açıklamada, Yunan tarafının Rus yetkililerin son zamanlarda Atina hakkında yaptıkları açıklamalardan duydukları memnuniyetsizlik de dile getirildi.
GERİLİM NİSAN AYINDA BAŞLAMIŞTI
Atina, Rusya'nın Yunanistan'da görevli Diplomatik ve Konsolosluk Misyonlarının 12 üyesini 6 Nisan'da "istenmeyen kişi" ilan etmişti.
RUSYA'DAN 82 GÜN SONRA MİSİLLEME
Rusya da, bu karardan 82 gün sonra 27 Haziran'da, Yunanistan'ın Moskova Başkonsolosluğu ve Moskova Büyükelçiliğindeki görevli 8 personeli, "istenmeyen kişi" ilan etmişti.
Yunan Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, bu kararın temelsiz olduğunu savunmuştu.
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