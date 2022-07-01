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ABD'den Ukrayna'ya 820 milyon dolarlık yeni yardım

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.07.2022 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022
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ABD’den Ukrayna’ya 820 milyon dolarlık yeni yardım

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya aralarında gelişmiş hava savunma sistemleri dahil 820 milyon dolarlık ek güvenlik yardımı yapılacağını açıkladı.

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