Son dakika: KKTC'den BM'ye Rum kesimiyle işbirliği önerisi! "Şimdi top Rum tarafında"

"ŞİMDİ TOP RUM TARAFINDA"

Cumhurbaşkanı Tatar, Guterres'e çok yakın zamanda düzensiz göç ve Kıbrıs'ın mayınlardan arındırılmasına ilişkin iki ilave iş birliği önerisi sunacağını da kaydetti.

Kıbrıs Türk tarafının bu önerileriyle eşitlik temelinde, iki tarafa, Ada'ya ve bölgemize fayda sağlayacak iş birliği alanları konusunda Rum muhataplarıyla birlikte çalışma iradesine sahip olduğunu gösterdiğini kaydeden Tatar, şöyle devam etti:

"Bu kararlılığımı, müktesep haklarımız olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statümüz korunarak ileriye götürmeye hazır olduğumu da ifade ettim. Eğer hem Ada'mıza hem de bölgemizin barış, istikrar ve refahına katkı sağlanmak isteniyorsa, başta Rum tarafından olmak üzere, ilgili tüm taraflardan bu iş birliği önerilerimizi hayata geçirilmesi konusunda olumlu tutum bekliyoruz. Anastasiadis'in bu önerilerimize açık fikirli ve olumlu bakması yönünde teşvik edilmesini de Sayın BM Genel Sekreteri'nden rica ettim. Şimdi top Rum tarafındadır. Sayın Anastasiadis'e çağrım şudur; Ada'mızın ve bölgemizin geleceği için olumlu adım atılmasına biz hazırız, gelin bu önemli konularda birlikte çalışalım ve hem halklarımıza hem de bölgemize, önerdiğim bu iş birliği alanında birlikte çalışarak katkıda bulunalım."

"BİZ ASLA İKİ BÖLGELİ VE İKİ TOPLUMLU FEDERASYON GÖRÜŞMEYİZ"

Jenca'nın bugün Anastasiadis'i de ziyaret ettiğini hatırlatan Tatar, Rum basınında yer alan, Rum Başkanlık Sarayı'na dayandırılan ve Jenca'nın, Anastasiadis'e "Genel Sekreterin talimatı sonucunda, müzakerelerin BM Güvenlik Konseyi kararları zeminde yeniden başlamasına müsaade edecek bir ortamın nasıl yaratılacağını araştırma görevini üstlendiği" yönünde bilgi verildiği şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, bunu, Jenca'nın da teyit ettiğini ve bu haberi yalanladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Biz asla iki bölgeli ve iki toplumlu federasyon görüşmeyiz. Bizim yeni siyasetimizin ne olduğun bütün dünya çok iyi bilmektedir. Bizim egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz kabul görmeden resmi müzakere sürecine artık geçmeyiz. Taraflar arasında da şu an ortak zemin yoktur. Yaptığımız öneriler konusunda Ankara ile de tamamıyla iş birliği içerisindeyim. Türkiye'nin bu konudaki tutumu da önemli." dedi.