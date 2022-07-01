Türkiye'den Ermenistan açıklaması! Normalleşme adımları...
SON DAKİKA... Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırının iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine en yakın zamanda açılması üzerinde mutabakata varıldı." açıklamasında bulundu.
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki dördüncü görüşme, bugün Viyana'da gerçekleştirilmiştir." denildi.
"MUTABAKATA VARILDI"
Görüşmeye dair detayların yer aldığı Dışişleri metninde, "Taraflar, Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırının iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine mümkün olan en yakın zamanda açılması üzerinde mutabakata varmışlar ve bu konudaki gerekli sürecin başlatılmasına karar vermişlerdir." ifadeleri yer aldı.
"KARGO TİCARETİ BAŞLIYOR"
Bakanlık açıklamasında ayrıca, "Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretinin mümkün olan en yakın zamanda başlatılması üzerinde mutabakata varmışlar ve bu amaçla gerekli sürecin başlatılmasına karar vermişlerdir." bilgisi paylaşıldı.
"NORMALLEŞME ADIMLARI ÖNKOŞULSUZ SÜRECEK"
Öte yandan Türk Dışişleri, "Taraflar aynı zamanda, nihai hedef olan iki ülke arasında tam normalleşmenin sağlanması yönünde atılabilecek muhtemel diğer somut adımları da ele almışlar ve normalleşme sürecinin önkoşul olmaksızın sürdürülmesine ilişkin uzlaşılarını yeniden vurgulamışlardır." mesajını verdi.
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