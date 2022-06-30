Son dakika: NATO Liderler Zirvesi sona erdi! ABD Başkanı Joe Biden: Türkiye’ye F-16 satmalıyız

Savaş başlamadan önce Putin'e Ukrayna işgali gerçekleşirse NATO'nun daha da güçleneceğini söyledim tam olarak bunu gördük ,bugün bu zirve ittifakımızı güçlendirmek ile alakalıydı

NATO en son 20 yıl önce yeni misyon ortaya koymuştu. Rusya o zaman bir ortaktı. Çin'in adı bile geçmiyordu ama artık dünya değişti. NATO da aynı şekilde değişiyor bu zirvede müttefiklerimizi yeniden toparladık Rusya'nın Avrupa'ya yönelik tehdidini ifade ettik.