ABD’de korkunç olay! Arabada unuttuğu oğlu ölünce kendini vurdu

KREŞE GÖTÜRMEYİ UNUTTU

Hensley'e göre, çocuğunun kreşe gitmediğini öğrendikten sonra baba, yürümeye başlayan 1 buçuk yaşındaki çocuğun hâlâ arabasında olduğunu fark etti.Görünüşe göre baba, sıcak bir arabada bıraktığı 18 aylık oğlunun öldüğünü anlayınca intihar etti. Öğle saatlerinde, babanın aile üyeleri, Aldengate Yolu'nun 14100 bloğunda bulunan evinin arkasındaki ormanda kendini öldürmekten bahsettiğini bildirmek için polisleri aradı.

Hensley, "Vardıklarında, aracın kapısı açık ve arabadaki bebek koltuğu boştu" dedi. Araba garaj yolunda duruyordu.

Memurlar daha sonra evin etrafını aradı ve babayı ormanda kendi açtığı kurşun yarası sebebiyle ölmüş halde buldu.

Hensley, "Bu, pek çok düzeyde korkunç bir trajedi" dedi.

BU YAZ YEDİNCİ ÖLÜM

Christopher Hensley sözlerine şöyle devam etti "Yüreğimiz ölen bebeğin ve babasının aile ve arkadaşları için atıyor, ancak insanların bu olay sayesinde araçları kontrol etmenin ne kadar önemli olduğunu anlamaları için bu fırsatı kullanacağız."

No Heat Stroke'a göre 18 aylık erkek çocuk, ABD'de bu yıl, şimdiye kadar, sıcak bir arabada kaldıktan sonra ölen yedinci çocuk.

Bu korkunç trajediden sadece 2 gün önce 3 yaşındaki Kendrick Engram Jr, büyükannesinin onu Georgia'da bir cipin arka koltuğunda unutması yüzünden hayatını kaybetmişti.