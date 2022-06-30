ABD’de korkunç olay! Arabada unuttuğu oğlu ölünce kendini vurdu
ABD'nin Virginia eyaletinde çocuğunu kreşe bırakmayı unutan baba, hayatının hatasını yaptı. 3 saat boyunca arabada kilitli kalan çocuk, sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybetti. 18 aylık oğlunun öldüğünü öğrenen baba ise intihar etti.
ABD'nin Virginia eyaletinde yaşanan aile dramı bugün tüm gazete manşetlerinde üst sıralarda yer aldı.Chesterfield Polis Departmanı'ndan polis yetkilisi Christopher Hensley, basına yaptığı açıklamada dün kimliği açıklanmayan bir adamın çocuğunu üç saat boyunca arabada yalnız başına bıraktığını açıkladı. Polis, babanın sabah işe gittiğini ve oğlunu bir kreşe bırakmayı unuttuğunu tahmin ediyor. The Weather Channel'a göre, Chesterfield, Virginia'daki sıcaklık o gün 27 dereceye ulaştı.
KREŞE GÖTÜRMEYİ UNUTTU
Hensley'e göre, çocuğunun kreşe gitmediğini öğrendikten sonra baba, yürümeye başlayan 1 buçuk yaşındaki çocuğun hâlâ arabasında olduğunu fark etti.Görünüşe göre baba, sıcak bir arabada bıraktığı 18 aylık oğlunun öldüğünü anlayınca intihar etti. Öğle saatlerinde, babanın aile üyeleri, Aldengate Yolu'nun 14100 bloğunda bulunan evinin arkasındaki ormanda kendini öldürmekten bahsettiğini bildirmek için polisleri aradı.
Hensley, "Vardıklarında, aracın kapısı açık ve arabadaki bebek koltuğu boştu" dedi. Araba garaj yolunda duruyordu.
Memurlar daha sonra evin etrafını aradı ve babayı ormanda kendi açtığı kurşun yarası sebebiyle ölmüş halde buldu.
Hensley, "Bu, pek çok düzeyde korkunç bir trajedi" dedi.
BU YAZ YEDİNCİ ÖLÜM
Christopher Hensley sözlerine şöyle devam etti "Yüreğimiz ölen bebeğin ve babasının aile ve arkadaşları için atıyor, ancak insanların bu olay sayesinde araçları kontrol etmenin ne kadar önemli olduğunu anlamaları için bu fırsatı kullanacağız."
No Heat Stroke'a göre 18 aylık erkek çocuk, ABD'de bu yıl, şimdiye kadar, sıcak bir arabada kaldıktan sonra ölen yedinci çocuk.
Bu korkunç trajediden sadece 2 gün önce 3 yaşındaki Kendrick Engram Jr, büyükannesinin onu Georgia'da bir cipin arka koltuğunda unutması yüzünden hayatını kaybetmişti.
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