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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: ABD, Zelenskiy adına kararlar alıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.06.2022 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: ABD, Zelenskiy adına kararlar alıyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başından beri yönlendiricisi olan ABD'ye Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan sert bir eleştiri geldi. Lavrov, ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin yerine kararlar aldığını öne sürdü ve Ukrayna'da yaşanacak uzun ve yeni çatışmalara işaret etti.

Sergey Lavrov, Hazar Denizi ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı için Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ı ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Batılı liderlerin, "Rusya'nın koşullarında Ukrayna'da barışın sağlanmaması gerektiği" yönünde açıklamalar yaptığına dikkati çeken Lavrov, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya silah göndermeye devam ettiğini belirtti.

"ÇATIŞMALAR UZUN SÜRECEK..."

Batı'nın bu yöndeki çizgisinin "verimsiz" ve "zarar verici" olduğunu vurgulayan Lavrov, "Batılı ülkeler Ukrayna'ya ne kadar çok silah gönderirse bu çatışma ve desteklenen Nazi rejiminin mücadelesi o kadar uzun sürecek." dedi.

"KARARLARI ALAN ZELENSKİY DEĞİL"

Lavrov, "Zelenskiy, NATO'nun desteği konusunda umut mu besliyor?" sorusuna "Zelenskiy'nin ne düşündüğü ve neyi umut ettiği kesinlikle önemli değil. Karar alan o değil. Kararlar Washington'da alınıyor. Bu kararlar devlet başkanlığı seviyesinde bile alınmıyor. Dışişleri Bakanlığında memurlar bu kararları alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ZELENSKİY G-20'YE KATILACAK MI?

Zelenskiy'nin Endonezya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek G20 Zirvesi'ne katılması ihtimalini değerlendiren Lavrov, "Zelenskiy'siz artık hiçbir toplantı yapılmıyor. Ukrayna yönetimi, bu konularda ısrarcı ve ağırbaşlıdır. Zelenskiy'nin Bali'deki zirvede bir kenarda gezip gezmeyeceği bizi ilgilendirmiyor." ifadesini kullandı.

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