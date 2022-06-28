Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: ABD, Zelenskiy adına kararlar alıyor

"KARARLARI ALAN ZELENSKİY DEĞİL"

Lavrov, "Zelenskiy, NATO'nun desteği konusunda umut mu besliyor?" sorusuna "Zelenskiy'nin ne düşündüğü ve neyi umut ettiği kesinlikle önemli değil. Karar alan o değil. Kararlar Washington'da alınıyor. Bu kararlar devlet başkanlığı seviyesinde bile alınmıyor. Dışişleri Bakanlığında memurlar bu kararları alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ZELENSKİY G-20'YE KATILACAK MI?

Zelenskiy'nin Endonezya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek G20 Zirvesi'ne katılması ihtimalini değerlendiren Lavrov, "Zelenskiy'siz artık hiçbir toplantı yapılmıyor. Ukrayna yönetimi, bu konularda ısrarcı ve ağırbaşlıdır. Zelenskiy'nin Bali'deki zirvede bir kenarda gezip gezmeyeceği bizi ilgilendirmiyor." ifadesini kullandı.