29 Haziran 2022, Çarşamba
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Rus lider Putin’in yakın çevresine yeni yaptırımlar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.06.2022
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Rus lider Putin’in yakın çevresine yeni yaptırımlar

İngiltere’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarından kuzeni Anna Tsivileva ve Rusya’nın en zengin ikinci ismi aynı zamanda Putin’in önemli destekçilerinden Vladimir Potanin de etkilendi.

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