İsrail'de yeni dönem: Başbakan Bennett aday olmayacak
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ekim ya da kasım ayında yapılması planlanan seçimlerde aday olmayacağını duyurdu.
İsrail Parlamentosu Knesset'in feshedilmesi ve bir sonraki seçime hazırlanması kararı alınırken İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bugün sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, yeniden aday olmayacağını duyurdu.
SEÇİMLER SONBAHARDA
İsrail'de bir sonraki seçimlerin Ekim ya da Kasım ayında yapılması bekleniyor.
İSRAİL'DEKİ SEÇİM SÜRECİ
İsrail'de koalisyon hükümeti ortaklarından Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 20 Haziran akşamı erken seçime gitme kararı aldıklarını açıklamıştı.
3,5 YILDA 5 SEÇİM
Kararın bu hafta Meclis oturumlarında onaylanmasının ardından İsrail, yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gidecek.
Koalisyon ortaklarının anlaşmasına göre erken seçime kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak.
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