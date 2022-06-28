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Son dakika: İsrail'den Mescid-i Aksa'ya baskın

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.06.2022 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022
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Son dakika: İsrail’den Mescid-i Aksa’ya baskın

SON DAKİKA: İsrail polisi, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen bir Filistinliyi yakalama gerekçesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te, Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenledi.

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