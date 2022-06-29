Beyaz Saray’dan Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama: Yapıcı ilişkiler sürdürülmeli

Görüşmelerde Ege ve Suriye'deki istikrarı sürdürmenin öneminden bahsedildiği, ikili yapıcı ilişkilerin sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

"BIDEN ÜÇLÜ ANLAŞMADAN MEMNUN"

Biden'ın Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile imzaladığı üçlü anlaşmayı 'memnuniyetle karşıladığını' vurgulayan Beyaz Saray, "Liderler, Rus saldırganlığına karşı Ukrayna'nın savunmasına devam eden desteği ve tahıl ihracatı önündeki Rus engellerinin kaldırılmasını ele aldı." açıklamasında bulundu.

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