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Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama: Yapıcı ilişkiler sürdürülmeli

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.06.2022
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Beyaz Saray’dan Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama: Yapıcı ilişkiler sürdürülmeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı. Ege ve Suriye'deki istikrarın öneminden bahsedilen açıklamada, "Yapıcı ikili ilişkiler sürdürülmeli" denildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden yüz yüze görüştü. İki liderin bir saati aşan görüşmesinin ardından Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı.

Görüşmelerde Ege ve Suriye'deki istikrarı sürdürmenin öneminden bahsedildiği, ikili yapıcı ilişkilerin sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

"BIDEN ÜÇLÜ ANLAŞMADAN MEMNUN"

Biden'ın Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile imzaladığı üçlü anlaşmayı 'memnuniyetle karşıladığını' vurgulayan Beyaz Saray, "Liderler, Rus saldırganlığına karşı Ukrayna'nın savunmasına devam eden desteği ve tahıl ihracatı önündeki Rus engellerinin kaldırılmasını ele aldı." açıklamasında bulundu.

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