Rusya'nın AVM'ye yaptığı füzeli saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! A Haber görüntüleri yayınladı
Rusya'nın savaşta olduğu Ukrayna'daki bir AVM'yi vurduğu iddia edilmişti. 16 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen füzeli saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. A Haber, Rusya'nın füzeli saldırısının görüntülerini ekranlara getirdi.
Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "İşgalciler, Poltava bölgesindeki Kremençuk şehrinde bir alışveriş merkezini füzelerle vurdu. Merkez yanıyor. Kurtarma ekipleri, yangını söndürmeye çalışıyor. Kurban sayısı tahmin edilemez. Rusya acizliğini sıradan vatandaşlardan çıkarmaya devam ediyor. Rusya'nın sağduyulu ve insancıl olacağını ummak faydasız." ifadelerini kullanmıştı.
Saldırıda 18 kişinin hayatını kaybetti. Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, yaralı sayısının 59 olduğu, yaralıların 25'inin yoğun bakıma alındığı aktarıldı.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Dün meydana gelen saldırıda 16 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Rusya'nın Ukrayna'da bir AVM'yi vurduğu belirtildikten sonra yeni görüntüler ortaya çıktı.
A Haber füzeli saldırının görüntülerini ekranlara getirdi.
TÜRKİYE'DEN "SAVAŞ DURSUN" MESAJI
Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki bir alışveriş merkezinin Rus güçlerince vurulmasına ilişkin "Bu yıkıcı savaşın bir an önce durdurulması ve diplomatik çözüme öncelik verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz." açıklamasını yaptı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kremençuk'ta yer alan bir alışveriş merkezinin gün içinde çok sayıda sivilin bulunduğu sırada füzelerle vurulması, olayda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olmasının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, son günlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil çeşitli şehirlerdeki sivil yerleşim yerlerinin de hedef alındığı bu tür saldırıların ülkedeki savaşın acımasızlığını bir kere daha gözler önüne serdiği ve kalıcı barışa duyulan acil ihtiyacı ortaya koyduğu vurgulandı.
Ayrıca açıklamada, "Bu vesileyle, bu yıkıcı savaşın bir an önce durdurulması ve diplomatik çözüme öncelik verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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