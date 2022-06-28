Rusya’nın AVM’ye yaptığı füzeli saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! A Haber görüntüleri yayınladı

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Dün meydana gelen saldırıda 16 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Rusya'nın Ukrayna'da bir AVM'yi vurduğu belirtildikten sonra yeni görüntüler ortaya çıktı.

A Haber füzeli saldırının görüntülerini ekranlara getirdi.

TÜRKİYE'DEN "SAVAŞ DURSUN" MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki bir alışveriş merkezinin Rus güçlerince vurulmasına ilişkin "Bu yıkıcı savaşın bir an önce durdurulması ve diplomatik çözüme öncelik verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz." açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kremençuk'ta yer alan bir alışveriş merkezinin gün içinde çok sayıda sivilin bulunduğu sırada füzelerle vurulması, olayda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olmasının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.