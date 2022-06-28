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Son dakika: Bulgaristan 70 diplomatı sınır dışı etme kararı aldı! Rusya'nın Sofya Büyükelçiliği'nde görevliydiler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.06.2022 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022
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Son dakika: Bulgaristan 70 diplomatı sınır dışı etme kararı aldı! Rusya’nın Sofya Büyükelçiliği’nde görevliydiler

Son dakika haberleri... Bulgaristan, casusluk yaptıkları gerekçesiyle Rusya'nın Sofya Büyükelçiliği'nde görevli 70 diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

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