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İşte ABD'nin az bilinen diğer yüzü! Çadır kentlerde insanlık dramı yaşanıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.06.2022 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022
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İşte ABD’nin az bilinen diğer yüzü! Çadır kentlerde insanlık dramı yaşanıyor

"Dünyanın süper gücü" ismiyle propagandasını zihinlere kazıyan ABD'nin saklı kalmış gerçek yüzü olan çadır kentlerde, insanlık dramı yaşanıyor. ABD'nin çeşitli eyaletlerinde yaşayan evsiz insanlar barınacak bir yer bulamadıkları için yüksek sıcaklıklılar altında çadırlarda ya da parklarda kalmak zorunda kaldı. Kavurucu sıcaklıklar ülke çapında yılda yaklaşık 1500 kişinin ölümüne neden olurken, bu insanların yaklaşık yarısının evsiz olduğu bildirildi.

ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan Phoenix şehir merkezinde sıcaklıklar rekor seviyeye yaklaşırken binlerce evsiz pandemi döneminden kalma çadırlarda yaşıyor.

Sadece Phoenix şehir merkezinde 2021 yılında yüksek sıcaklığa bağlı nedenlerden ölen 339 kişi arasında en az 130 evsiz vardı.

Oregon'da yetkililer ilk kez 24 saat açık soğutma merkezleri açtı.

Geçen yaz, bir sıcak dalgası normalde ılıman olan Kuzeybatı ABD'yi vurdu ve bir benzin istasyonunun arkasına yığılmış bir adam da dahil olmak üzere, evsiz olduğu tahmin edilen birkaç kişi hayatını kaybetti.

Phoenix'teki yetkililer yakın zamanda evsizler için 200 yataklı bir sığınağa dönüştürülen boş bir binanın bu yaz hayat kurtarmaya yardımcı olacağını umuyorlar.

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