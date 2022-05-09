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AB'den Rusya'ya yeni yaptırım talebi: Tüm paralarıyla Ukrayna yeniden inşa edilsin

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.05.2022 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022
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AB’den Rusya’ya yeni yaptırım talebi: Tüm paralarıyla Ukrayna yeniden inşa edilsin

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel yaptığı açıklamada Rus oligarkların mal varlıklarına el konulmasını ve bu paralarla Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesi için kullanılması gerektiğini belirtti. İşte detaylar...

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rus oligarkların dondurulan varlıklarına el konulmasını ve Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılmasını istedi.

ACİLEN YENİDEN İNŞA BAŞLAMALI

9 Mayıs Avrupa Günü'nde Rusya'nın saldırısına uğrayan Ukrayna'nın Odessa kentini ziyaret eden Michel, burada Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Michel, Ukrayna'nın askeri ve insani ihtiyaçlarının yanı sıra devletin işlerliğini sürdürebilmesi için mali kaynaklara ihtiyaç duyduğunu belirterek, bunun yanında acilen yeniden inşa çalışmalarının başlamasını isteyen Ukrayna hükümetine bu konuda destek verdiklerini aktardı.

RUS OLİGARKLARIN PARALARIYLA UKRAYNA YENİDEN İNŞA EDİLSİN

Daha önce Rusya'ya yönelik yaptırımlar uyguladıklarını, bu tür yollarla Kremlin üzerindeki baskıyı artıracaklarını kaydeden Michel, "Birçok Rus oligarkın varlıklarını dondurduk. Bu araçların ve varlıkların Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılabilmesi adına ben şahsen bu varlıklara el koymayı denememiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

NE OLMUŞTU?

AB, oligarklar olarak anılan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın oldukları belirtilen çok sayıda Rus iş insanının varlıklarını dondurmuştu. Bazı ülkelerin kimi oligarkların yat gibi lüks mallarına el koyduğuna yönelik haberler çıkmıştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Rusya'nın dondurulan döviz rezervlerinin Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılmasının değerlendirilebileceğini söylemişti.

Uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya Merkez Bankasının ülke dışındaki yaklaşık 300 milyar dolarlık altın ve döviz rezervi dondurulmuş durumda.

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