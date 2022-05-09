AB'den Rusya'ya yeni yaptırım talebi: Tüm paralarıyla Ukrayna yeniden inşa edilsin
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel yaptığı açıklamada Rus oligarkların mal varlıklarına el konulmasını ve bu paralarla Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesi için kullanılması gerektiğini belirtti. İşte detaylar...
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rus oligarkların dondurulan varlıklarına el konulmasını ve Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılmasını istedi.
ACİLEN YENİDEN İNŞA BAŞLAMALI
9 Mayıs Avrupa Günü'nde Rusya'nın saldırısına uğrayan Ukrayna'nın Odessa kentini ziyaret eden Michel, burada Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Michel, Ukrayna'nın askeri ve insani ihtiyaçlarının yanı sıra devletin işlerliğini sürdürebilmesi için mali kaynaklara ihtiyaç duyduğunu belirterek, bunun yanında acilen yeniden inşa çalışmalarının başlamasını isteyen Ukrayna hükümetine bu konuda destek verdiklerini aktardı.
RUS OLİGARKLARIN PARALARIYLA UKRAYNA YENİDEN İNŞA EDİLSİN
Daha önce Rusya'ya yönelik yaptırımlar uyguladıklarını, bu tür yollarla Kremlin üzerindeki baskıyı artıracaklarını kaydeden Michel, "Birçok Rus oligarkın varlıklarını dondurduk. Bu araçların ve varlıkların Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılabilmesi adına ben şahsen bu varlıklara el koymayı denememiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.
NE OLMUŞTU?
AB, oligarklar olarak anılan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın oldukları belirtilen çok sayıda Rus iş insanının varlıklarını dondurmuştu. Bazı ülkelerin kimi oligarkların yat gibi lüks mallarına el koyduğuna yönelik haberler çıkmıştı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Rusya'nın dondurulan döviz rezervlerinin Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılmasının değerlendirilebileceğini söylemişti.
Uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya Merkez Bankasının ülke dışındaki yaklaşık 300 milyar dolarlık altın ve döviz rezervi dondurulmuş durumda.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yakamoz s245 2. sezon ne zaman, olacak mı? Yakamoz S-245 2. sezon var mı? Oyuncu kadrosu...
- Bekçilik sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak? Bekçilik sınav ücreti yatırma ne zaman bitiyor?
- Kabine Toplantısı bitti mi? Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? 9 Mayıs Kabine kararları...
- KPSS başvuru ne zaman başlıyor? 2022 lise, ÖABT, ön lisans, lisans, DHBT sınavı ne zaman? İşte başvuru ve sınav takvimi
- Dolar yükselir mi, düşer mi? 9 Mayıs güncel dolar yorumları | Dolar ne kadar, kaç TL oldu? SON DAKİKA HABERLER
- Çin'de gökyüzü neden kırmızı oldu? Gökyüzü neden kırmızı olur? Meteoroloji'den son dakika açıklaması
- Kabine Toplantısı konuları: 9 Mayıs Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine kararları ne zaman açıklanacak?
- Merkür gerilemesi ne zaman bitiyor? 10 Mayıs 2022 merkür retrosu burçlara etkisi nedir? 2022 Merkür retrosu tarihleri
- Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2022 EGM PA bekçi alımı başvuru ne zaman bitiyor? 3.250 bekçi alımı sınav aşamaları...
- Açık cezaevi izinleri bitti mi, uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı CTE son dakika duyurdu! Covid-19 izni ne zaman bitecek?
- LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Lise sınavı ne zaman?
- 3600 ek gösterge son dakika: Kritik hafta! 3600 ek gösterge hangi memurları kapsıyor? Ne zaman Meclis'e gelecek?