AB’den Rusya’ya yeni yaptırım talebi: Tüm paralarıyla Ukrayna yeniden inşa edilsin

ACİLEN YENİDEN İNŞA BAŞLAMALI

9 Mayıs Avrupa Günü'nde Rusya'nın saldırısına uğrayan Ukrayna'nın Odessa kentini ziyaret eden Michel, burada Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Michel, Ukrayna'nın askeri ve insani ihtiyaçlarının yanı sıra devletin işlerliğini sürdürebilmesi için mali kaynaklara ihtiyaç duyduğunu belirterek, bunun yanında acilen yeniden inşa çalışmalarının başlamasını isteyen Ukrayna hükümetine bu konuda destek verdiklerini aktardı.