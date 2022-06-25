Dünyanın en derin batık gemisi deniz seviyesinin yaklaşık 7 km altında bulundu!

KAYIP 2 ABD GEMİSİ DAHA VAR

Vescovo'nun keşif gezisini organize eden ve yöneten Kelvin Murray ise, "Henüz bulunamayan 2 Amerikan gemisi daha var. Batmış olabilecekleri yerle ilgili kayıtlarımız var ama bu, samanlıkta iğne aramak gibi. Araştırmalarımızı daha da çok arttıracağız" ifadelerini kullandı.