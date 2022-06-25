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Son dakika | İran 5,6 büyüklüğünde korkutan deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.06.2022 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022
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Son dakika | İran 5,6 büyüklüğünde korkutan deprem

Son dakika haberi... İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

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